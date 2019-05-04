В Сеуле созвали экстренное совещание в связи с ракетными запусками КНДР

Произведенные сегодня утром ракетные запуски КНДР произвели большой эффект на политическую ситуацию на Корейском полуострове. В администрации президента Южной Кореи прошло экстренное совещание представителей силовых ведомств, где обсуждались возможные последствия этого шага Пхеньяна. Эксперты же, изучив полученные данные, склоняются ко мнению, что Северная Корея произвела запуск 300-мм РСЗО, которые на Западе известны под названием KN-09.

Напомним, что сегодня утром в период с 9.06 до 9.27 по местному времени с полуострова Ходо, расположенного на восточном побережье КНДР, недалеко от города Вонсан был произведен запуск нескольких "ракетных систем малой дальности". Системы пролетели от 70 до 200 км, упав в воды Восточного (Японского) моря.

Сегодня от имени администрации президента Республики Корея (РК), аккредитованные журналисты получили сообщение о созыве экстренного заседания администрации президента РК. В этом совещании приняли участие чиновники, отвечающие за силовой блок и безопасность, - начальник Управления государственной безопасности администрации президента Чон Ы Ён, его первый заместитель Ким Ю Гын, министр обороны Чон Гён Ду и директор Национальной разведывательной службы РК Со Хун.

Как пояснила пресс-секретарь администрации президента РК Ко Мин Чжон, в ходе совещания чиновники обсуждали ситуацию, сложившуюся в связи с ракетными запусками КНДР, их влияние на обстановку, а также анализировали полученную информацию. Было отмечено, что вся работа проходит в тесной координации с США.

Эксперты же тем временем продолжают анализировать информацию, пытаясь установить, что именно сегодня запустила Северная Корея. Пока большинство склоняются к мысли, что имел место запуск 300-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) KN-09, которые впервые были показаны миру на параде в Пхеньяне в 2015 году в связи с 70-летним юбилеем Трудовой партии Кореи. Данные системы считаются весьма мощным и опасным оружием, имея радиус действия до 170-200 км. По мнению южнокорейцев, КНДР этими запусками либо пыталась улучшить характеристики KN-09 либо провела их в рамках каких-либо учений.

Если это так и предположение о KN-09 верно, то получается, что Северная Корея пока не прекратила введенный с 21 апреля 2018 года Ким Чен Ыном мораторий на ядерные испытания и запуски ракет большой дальности, так как KN-09 к подобным не относится. Вместе с тем, Пхеньян наращивает давление, испытав 17 апреля управляемые ракетные системы радиусом действия около 20 км, а теперь запустив более дальнобойные и мощные системы. Как отметили в Сеуле, скорее всего таким образом Пхеньян выражает недовольство политикой США, которые продолжает сохранять давление и санкции против КНДР после провала американо-северокорейского саммита в Ханое 27-28 февраля.

В любом случае, все это означает, что ситуация на Корейском полуострове хотя еще и не вернулась к кризису 2016-2017 годов, но стала более напряженной. После встречи в Ханое США и КНДР сделали заявления, дав понять, что намерены придерживаться своих позиций и не собираясь уступать друг другу. Похоже, что Пхеньян и Вашингтон потихоньку повышают ставки, считая, что оппонент в итоге дрогнет и уступит первым.