Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности

Военные Южной Кореи озвучили новую информацию по поводу очередных ракетных испытаний КНДР. По информации Сеула, Пхеньян в период с 9:06 до 9:27 по местному времени произвел сразу "несколько запусков" ракетных систем малой дальности.

"Запуск осуществлялся с площадки, находящейся к северу от города Вонсан (восточное побережье КНДР, провинция Канвон)", - говорится в новом заявлении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Южнокорейские военные уточнили, что дальность полета ракет, запущенных в северо-восточном направлении, составила "от 70 до 200 км". Была протестирована "ракета, которая не является баллистической". Они также добавили, что внимательно наблюдают за ситуацией, не исключая возможности новых запусков, а также совместно с США координируют усилия и ведут оценку поступающей информации.

Добавим, что 17 апреля этого года Северная Корея испытала "новый вид тактического управляемого оружия", которое, скорее всего, является аналогом противотанковых систем Spike, либо какой-либо из управляемых систем класса "земля-земля".