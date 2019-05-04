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04.05.2019 05:40
Рубрика: В мире

Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Военные Южной Кореи озвучили новую информацию по поводу очередных ракетных испытаний КНДР. По информации Сеула, Пхеньян в период с 9:06 до 9:27 по местному времени произвел сразу "несколько запусков" ракетных систем малой дальности.

Фото: Idobi/wikimedia.org
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"Запуск осуществлялся с площадки, находящейся к северу от города Вонсан (восточное побережье КНДР, провинция Канвон)", - говорится в новом заявлении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Южнокорейские военные уточнили, что дальность полета ракет, запущенных в северо-восточном направлении, составила "от 70 до 200 км". Была протестирована "ракета, которая не является баллистической". Они также добавили, что внимательно наблюдают за ситуацией, не исключая возможности новых запусков, а также совместно с США координируют усилия и ведут оценку поступающей информации.

Добавим, что 17 апреля этого года Северная Корея испытала "новый вид тактического управляемого оружия", которое, скорее всего, является аналогом противотанковых систем Spike, либо какой-либо из управляемых систем класса "земля-земля".

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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