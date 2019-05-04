В США вновь нашли Toyota с феноменальным пробегом

В американском штате Луизиана обнаружилась уже вторая Toyota, которая смогла пробежать без капитального ремонта свыше 1,6 млн километров. И вновь речь идет о пикапе Tundra.

Бизнесмен Аарон Морвант, занимающийся перевозками, приобрел этот автомобиль в 2007 году и с тех пор использует его без всякой жалости. Не раз его Tundra перевозила в кузове или на прицепе больше груза, чем ей положено по паспорту. На видеоролике на канале для фанатов пикапов - Pickup Truck Plus SUV Talk - хорошо заметно, что машина изрядно пострадала от постоянной работы. У нее, в частности, сильно поврежден борт кузова и его обшивка.

Но главное - за 1,6 млн км владелец Tundra ни разу не занимался ремонтом мотора - бензинового V8 объемом 4,7 литра. А вот автоматическую коробку передач заменить ему пришлось - после 1,27 млн км.

Сколько еще продержится пикап-рекордсмен, неизвестно. Но Аарон Морвант и не планирует с ним расставаться. Впрочем, не исключено, что эта Tundra разделит судьбу первой машины из Луизианы, которая в 2016 году показала тот же результат - 1 млн миль без капремонта. Тогда Toyota торжественно заменила владельцу повидавший виды пикап на новый. Не исключено, что такое же предложение сделают и Морванту. Только согласится ли он променять надежного боевого товарища и пересесть на новый автомобиль?