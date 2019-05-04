Василий Небензя спел и станцевал в стенах ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя спел и станцевал в стенах международной организации. Столь необычный перформанс прошел в ходе представления фильма о проекте "Песни Победы", показанного в ООН.

Картина рассказывает о гастролях хора Турецкого по странам мира с песнями о войне. Как отмечает РИА Новости, во время импровизированного представления солистки арт-группы "Сопрано" пригласили на сцену и высокопоставленного дипломата, с которыми они вместе исполнили песню "На побывку едет молодой моряк".

По словам Небензи, проект "Песни мира" является "культурной дипломатией без границ".