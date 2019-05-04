Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

Первый визит новоизбранного президента Владимира Зеленского в Верховную Раду завершился неудачей. Вопрос о дате инаугурации так и не был решен в ходе консультаций с руководителями парламентских фракций, сообщает портал strana.ua.

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая. В этом вопросе должна быть полная ясность, поскольку на мероприятие пригласят иностранных гостей. "Мы обсуждали разные даты, однако у лидеров фракций есть свои мысли. Поэтому дату мы сможем понять только 14 мая на заседании Рады", - уточнил новый украинский лидер.

Ранее депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко предположил, что по вопросу о дате инаугурации удастся договориться уже в эту субботу. Однако, как оказалось, парламентарий ошибся в своих прогнозах.

Между тем, Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможном роспуске Рады. "Будут полномочия - все услышат ответ", - коротко ответил он. По конституции Украины, парламент не может быть распущен, если до завершения его полномочий остается меньше полугода.