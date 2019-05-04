Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложит народным депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации 19 мая, сообщает портал strana.ua.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - заявил журналистам Зеленский. Он прибыл в Верховную Раду на консультации с руководителями парламентских фракций.

По словам вновь избранного президента, помимо вопроса об инаугурации может состояться диалог и по другим вопросам, интересующим депутатский корпус. "Но сначала мы договорились провести первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - подчеркнул Зеленский.

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко уверен, что уже в эту субботу будет решен вопрос об инаугурации. Он считает, что в парламенте дату поддержит большинство парламентариев. В пользу этого соберут не менее 226 голосов. Речь также пойдет и о приглашении на церемонию зарубежных лидеров.

По закону, новый президент Украины должен вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. Накануне в Раду внесли проект постановления, по которому инаугурация избранного президента Украины может состояться 19 мая. Предложенную дату парламент рассмотрит на ближайшей пленарной неделе.

Между тем, в команде Зеленского озвучили, что инаугурация президента пройдет в совершенно новом формате. Однако о деталях пока ничего не сообщается.