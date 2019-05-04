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04.05.2019 16:18
Рубрика: В мире

Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

Текст: Александр Саможнев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложит народным депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации 19 мая, сообщает портал strana.ua.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", - заявил  журналистам Зеленский. Он прибыл в Верховную Раду на консультации с руководителями парламентских фракций.

Фото: Getty Images/ Brendan Hoffman
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По словам вновь избранного президента, помимо вопроса об инаугурации может состояться диалог и по другим вопросам, интересующим депутатский корпус.  "Но сначала мы договорились провести первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", - подчеркнул Зеленский.

Депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко уверен, что уже в эту субботу будет решен вопрос об инаугурации. Он считает, что в парламенте дату поддержит большинство парламентариев. В пользу этого соберут не менее 226 голосов. Речь также пойдет и о приглашении на церемонию зарубежных лидеров.

По закону, новый президент Украины должен вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. Накануне в Раду внесли проект постановления, по которому инаугурация избранного президента Украины может состояться 19 мая. Предложенную дату парламент рассмотрит на ближайшей пленарной неделе.

Между тем, в команде Зеленского озвучили, что инаугурация президента пройдет в совершенно новом формате. Однако о деталях пока ничего не сообщается.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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