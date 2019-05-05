"Аэрофлот": Самолет вернулся в Шереметьево по технической причине

Самолет SU1492, который днем 5 мая должен был выполнить полет по маршруту Москва - Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании "Аэрофлот". По информации авиаперевозчика, возгорание двигателей самолета произошло после посадки в Шереметьево. Лайнер вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Какой, пока не уточняется.

В настоящий момент пожар на борту самолета ликвидирован. Как сообщают в "Аэрофлоте", пострадавшие есть, но их число уточняется. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам.

Авиаперевозчик создал кризисный штаб. Также уже создана и работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.