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05.05.2019 21:08

"Аэрофлот": Самолет вернулся в Шереметьево по технической причине

Текст: Ольга Игнатова

Самолет SU1492, который днем 5 мая должен был выполнить полет по маршруту Москва - Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании "Аэрофлот". По информации авиаперевозчика, возгорание двигателей самолета произошло после посадки в Шереметьево. Лайнер вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Какой, пока не уточняется.

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В настоящий момент пожар на борту самолета ликвидирован. Как сообщают в "Аэрофлоте", пострадавшие есть, но их число уточняется. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам.

Авиаперевозчик создал кризисный штаб. Также уже создана и работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.

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