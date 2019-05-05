Лавров: РФ призывает США отказаться от планов силового смещения Мадуро

Россия призывает США и их союзников отказаться от планов по силовой смене власти в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

"Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права, как об этом сказал пару дней назад президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом", - сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

"Видим беспрецедентную кампанию, возглавляемую США, на свержение законных властей Венесуэлы, мы эту кампанию осуждаем. Только венесуэльцы вправе определять судьбу своего государства, для чего необходим инклюзивный диалог всех политических сил. А попытки насильственной смены власти в Каракасе не имеют ничего общего с демократическим процессом и лишь подрывают перспективу политического урегулирования кризиса", - подчеркнул глава российской дипломатии.