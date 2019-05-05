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05.05.2019 19:01
Рубрика: В мире

Лавров: РФ призывает США отказаться от планов силового смещения Мадуро

Текст: Сергей Новиков
Россия призывает США и их союзников отказаться от планов по силовой смене власти в Венесуэле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права, как об этом сказал пару дней назад президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом", - сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Косачев: РФ будет считать агрессией военное вмешательство США в Венесуэлу

"Видим беспрецедентную кампанию, возглавляемую США, на свержение законных властей Венесуэлы, мы эту кампанию осуждаем. Только венесуэльцы вправе определять судьбу своего государства, для чего необходим инклюзивный диалог всех политических сил. А попытки насильственной смены власти в Каракасе не имеют ничего общего с демократическим процессом и лишь подрывают перспективу политического урегулирования кризиса", - подчеркнул глава российской дипломатии.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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