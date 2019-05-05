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05.05.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Мессенджерами больше нельзя будет пользоваться анонимно

Текст: Юлия Кривошапко
Мессенджеры больше не смогут предоставлять услуги анонимным пользователям и обязаны будут их идентифицировать по абонентскому номеру телефона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правила такой идентификации вступают в силу сегодня, пятого мая. Они были приняты в расчете на то, чтобы услугами сервисов обмена мгновенными сообщениям пользовались только люди, подтвердившие, что номера мобильных телефонов, используемые для переписки, принадлежат именно им.

Фото: iStock
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Для идентификации пользователя администрация мессенджера будет направлять запрос мобильному оператору. У последнего есть 20 минут на проверку и ответ. Если данные пользователя совпадают со сведениями в базе сотового оператора, идентификация считается пройденной.

Каждый пользователь при регистрации получает уникальный код идентификации в мессенджере. Сотовая компания вносит его в свою базу данных с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.

Если номер в базе сотовой компании отсутствует или оператор на запрос не отвечает, мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.

Фото: iStock
Как узнать историю своего номера телефона, и что для этого нужно

Тем, кто уже прошел идентификацию, но позднее сменил номер телефона или оператора, потребуется пройти процедуру заново. Оператор, с которым расторгнут договор, должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток.

Действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, уже полученная от них сервисом, и данные, имеющиеся у оператора, совпадут.

Закон о мессенджерах был принят в России в июле 2017 года. Именно он среди прочего обязал сервисы обмена мгновенными сообщениями предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.

Экономика Отрасли Связь
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