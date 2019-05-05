Папа Римский отправляется в четвертое с начала года зарубежное турне

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск отправляется в четвертую с начала года зарубежную поездку. Это турне станет для понтифика 29-м с начала папства в 2013 году.

Папа Франциск посетит Болгарию, Северную Македонию, сообщает ТАСС. Эти страны являются преимущественно православными. Число католиков здесь не превышает 1% населения. А в Северной Македонии почти треть верующих является мусульманами.

В 2002 году в Болгарии уже побывал предшественник Франциска Иоанн Павел II. А вот в Северной Македонии еще ни разу не бывал ни один понтифик. Одновременно Франциск станет первым мировым лидером, который посещает республику после изменения названия с Македонии на Северную Македонию. Кроме того, визит состоится сразу же после после второго тура президентских выборов, которые проходят сегодня.

В программе понтифика запланированы встречи с политическим руководством стран, а также верховным духовенством. В частности, запланированы встречи с патриархом Болгарским Неофитом и членами Синода Болгарской православной церкви. Кроме того, Папа проведет службу в болгарском городе Раковски, а затем посетит с частным визитом лагерь беженцев, в котором запланированы встречи с семьями, бежавшими из Сирии и Ирака.

В Скопье Франциск проведет службу на центральной площади города и встретится с бедняками.