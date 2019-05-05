В Северной Македонии начался второй тур выборов президента

В воскресенье, 5 мая, граждане Республики Северной Македонии (РСМ), появившейся на карте в результате так называемого Преспанского соглашения между Афинами и Скопье о переименовании Республики Македонии в РСМ, имеют возможность в ходе второго тура голосования выбрать нового главу государства.

За высший пост в стране сегодня поборются Гордана Силяновска-Давкова, кандидат от "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ), и Стево Пендаровский, представляющий Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) и албанскую партию Демократический союз за интеграцию (ДСИ).

Мандат действующего македонского президента Герге Иванова, баллотировавшегося два раза подряд (в 2009 и 2014 годах) от ВМРО-ДПМНЕ, истекает уже в мае. В соответствии с конституцией страны, он не мог больше выставлять свою кандидатуру на выборах.

По данным Государственной избирательной комиссии РСМ, в стране насчитывается 1808131 избиратель, подготовлено 3 480 участка для голосования. За проведением выборов в РСМ будут следить 3381 местный и 520 иностранных наблюдателей, а также 60 иностранных журналистов.

Президент Македонии избирается сроком на пять лет, один человек не может занимать этот пост более двух раз. Выборы будут считаться состоявшимися, если будет пройден порог явки в 40 процентов (723253 человек). При этом победитель сегодня должен определиться простым большинством голосов.

Напомним, что по данным ГИК РСМ, в ходе первого тура голосования явка составила 41,8 процента (755,7 тысячи человек - это самый низкий показатель за всю историю государства), Стево Пендаровский получил тогда поддержу около 42,84 процента граждан, Гордана Силяновска-Давкова - 42, 24, Блерим Река - 10,58.

Кандидаты

Стево Пендаровский (56 лет) занимает должность координатора по сотрудничеству с НАТО в кабинете македонского премьер-министра Зорана Заева, является профессором частного университета в Скопье - "Американский колледж". При президентах Бранко Црвенковском и Борисе Трайковском был советником по национальной безопасности. Его предвыборным слоганом стал: "Вместе вперед".

Гордана Силяновска-Давкова (63 года), профессор Университета "Святых Кирилла и Мефодия" в Скопье, где преподает конституционное право с 1989 года. С 1992 по 1994 год была министром без портфеля в правительстве Бранко Црвенковского, принимала участие в разных проектах Фонда Сороса в Македонии. Является ярым критиком политики премьер-министра РСМ Зорана Заева, считает ошибочными Преспанские соглашения, которые, в случае своей победы, обещает аннулировать. На выборы идет с девизом: "Право и правда для всех".

Экспертные оценки

Эксперты предупреждают, что в случае провала выборов (явки менее 40 процентов) в течение 40 дней должны будут быть организованы новые выборы или начат процесс внесения изменений в Конституцию страны: речь идет об изменении модели выборов президента, в частности, предлагаются варианты парламентского голосования или отказа от необходимого порога явки. Кроме того, до разрешения всех указанных трудностей функции главы государства будет выполнять председатель Собрания Северной Македонии Талат Джафери.

Так, портал "Балканист.ру" цитирует слова аналитика Дарко Тодоровского, считающего, что многие жители Македонии сознательно бойкотировали первый тур - в знак протеста против всех политиков и партий, а также переименования страны. При этом эксперт напоминает, что необходимость смены названия на Северную Македонию была продиктована желанием правящей элиты во главе с премьером Зораном Заевым присоединить государство к НАТО и ЕС, для чего необходимо было уладить с Грецией вопрос "наименования".

"Македонское правительство тогда аргументировало данный (крайне непопулярный) шаг тем, что страна вступит в Евросоюз "уже" в 2025 году, - подчеркивает он. - Однако последние сигналы из Брюсселя, как и из других стран ЕС, дают понять, что и Македония, и остальные страны Балкан смогут присоединиться к европейскому сообществу только после 2030 года. А это, надо сказать, ставит под угрозу политическую карьеру многих балканских политиков. Кроме того, в обществе слышны мнения, что за 28 лет независимости Македония как государство только стагнирует".

Дарко Тодоровский обращает внимание на то, что исход президентских выборов в Македонии с 1999 года решают албанские голоса.

"Все дело в том, что в прошлом большинство албанцев голосовали "по приказу", и максимум их голосов всегда уходил кандидату от правительства, так как у власти, начиная с 2002 года, всегда была сильная албанская партия ДСИ (за исключением периода 2006-2007 годов), - сообщает он. - Сегодня, однако, позиции ДСИ очень плохи: партия теряет электорат. Тем не менее, она продолжит пытаться использовать рычаги давления на албанцев, чтобы те вышли на выборы и проголосовали за Пендаровского. Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ). О своей готовности возглавить страну он заявил 30 апреля. Тем не менее, большинство аналитиков считает, что это невозможно: Запад, крайне заинтересованный в стабильности на Балканах, применит рычаги воздействия, чтобы президентские выборы в Македонии все же состоялись".