Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать "массированные атаки" на палестинских боевиков, которые не прекращают ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.

"Сегодня утром я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки против террористических элементов в секторе Газа", - сообщил Нетаньяху на заседании кабинета министров. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер также отдал распоряжение усилить группировку войск, развернутых на границах анклава, перебросив туда дополнительную бронетехнику, артиллерию и пехоту. Как отметил Нетаньяху, все действия направлены на восстановление мира и безопасности жителей юга Израиля.

По мнению премьера, палестинская группировка ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки, но и за деятельность "Палестинского исламского джихада", которая также наносила удары по Израилю.

За минувшие сутки, по данным израильских военных, с территории анклава боевики выпустили 430 ракет. В ответ израильтяне ответили ударами по 220 целям.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что ему неизвестно, ведутся ли переговоры о прекращении огня.