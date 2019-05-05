"Приговоренные к смерти живут дольше". Немецкие СМИ о Lada

Немецкая газета Ostsee-Zeitung обнародовала материал об автомобилях Lada с провокационным заголовком "Приговоренные к смерти живут дольше". Речь в статье, как можно догадаться, идет о перспективах современной продукции АвтоВАЗа на рынке Германии. Автор материала Фолькер Пенне начинает с напоминания о том, что советские, а затем и российские автомобили умеют выживать в конкурентной борьбе на западных рынках.

"Когда после воссоединения Германии автомобильные эксперты предсказывали АвтоВАЗу потерю даже восточногерманского рынка, у Lada тех времен действительно было мало шансов победить в конкуренции с европейскими и японскими легковушками. Однако такие машины, как "Нива" все же вызвали на Западе устойчивый интерес ввиду доступной цены, ремонтопригодности и культового статуса", - комментирует Фолькер Пенне.

Сегодня, по словам журналиста, у АвтоВАЗа вновь возникли проблемы, спровоцированные ужесточением европейского законодательства по нормам вредных выхлопа. В связи с этим в конце текущего года автомобилям Lada придется покинуть рынки Германии и других стран ЕС, отмечает журналист Ostsee-Zeitung. Однако затем делает важное добавление - тотальное исчезновение из поля зрения западных покупателей российской марке не грозит.

О чем же говорит Фолькер Пенне? Ранее в материале от 17 апреля на этот вопрос ответила немецкая Bild: "1,6-литровый мотор наиболее современной модели АвтоВАЗа, Lada Vesta, выбрасывает 162 грамма CO2 на километр. В настоящее время стандарты Евросоюза допускают выбросы СО2 на уровне 120 г/км. А с 2020 года в Европе вступят в силу ограничения на выбросы на уровне 95 грамм CO2 на километр. Как и Ostsee-Zeitung, Bild констатирует, что АвтоВАЗ планирует выпускать более современные двигатели, которые позволят возобновить продажи на территории Западной Европы.

Напомним, в апреле "РГ" сообщила о том, что АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Германию и Австрию уже в середине весны, после чего некоторое время местные дилеры будут распродавать складские запасы.

Каким же будет возвращение АвтоВАЗа? Прежде всего, нельзя исключать возобновление поставок в Европу мелких партий той же Lada 4х4. Ведь в конечном счете, поставки таких автомобилей не запрещены. Просто с ужесточением законодательства ЕС по вредным выбросам они становятся невыгодными - ведь покупателям придется платить за такой транспорт повышенный налог.

К тому же, в некоторых странах, например, в той же Австрии у АвтоВАЗа имеется лазейка для продвижения несовременных моделей Lada - такие автомобили можно продавать в Европе мелкими сериями до 1000 автомобилей, на которые требования по безопасности и вредным выбросам не распространяются.

Но главная ставка будет сделана уже на новые модели, сконструированные в партнерстве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Что это за машины? Прежде всего - это Lada Vesta и Xray с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым двигателем Renault H4M/Nissan HR16DE.

АвтоВАЗ уже получил одобрение типа транспортного средства на Lada Xray, где такой мотор работает в связке с бесступенчатым вариатором. Известно также, что АвтоВАЗ готовится к выпуску новой модификации Lada Vesta с тем же ниссановским 114-сильным мотором и опять-таки вариатором компании Jatco.

Более того, в прессу уже просачивалась информация о планах выделить новинкам АвтоВАЗа еще более современный и экологичный 1.3-литровый бензиновый турбомотор 1.3 TСe (совместная разработка Daimler и Renault), которым начали оснащать Renault Arkana. Такой мотор в отдаленной перспективе могли бы получить та же Vesta и Lada 4х4 нового поколения, которая, как ожидается, будет построена на базе Renault Duster новой генерации и поступит в продажу ориентировочно в 2021 году.