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05.05.2019 18:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названо самое медленное шоссе Москвы

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По этой трассе автомобили едут со скоростью 22 км/ч. Причина частых заторов на этой магистрали - бутылочное горлышко, которое знакомо, пожалуй, всем московским автомобилистам.
"Причина банальнейшая - сужение после МКАД с 5 полос до двух", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦОДД назвали самую быструю столичную дорогу по итогам прошлого месяца. Ей оказался Кутузовский проспект, средняя скорость на котором составила 48 км/ч.

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