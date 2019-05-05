Названо самое медленное шоссе Москвы

По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По этой трассе автомобили едут со скоростью 22 км/ч. Причина частых заторов на этой магистрали - бутылочное горлышко, которое знакомо, пожалуй, всем московским автомобилистам.

"Причина банальнейшая - сужение после МКАД с 5 полос до двух", - говорится в сообщении.

А ещё наша всезнающая #ИТС обнаружила и самую медленную дорогу апреля - Щелковское шоссе «ползёт» со скоростью 22км/ч. Причина банальнейшая - сужение после МКАД с 5 полос до двух. Бутылочное горлышко всем горлышко горлышко. pic.twitter.com/mFNQwJ1Cxe — ЦОДД (@gucodd) 5 мая 2019 г.

Ранее в ЦОДД назвали самую быструю столичную дорогу по итогам прошлого месяца. Ей оказался Кутузовский проспект, средняя скорость на котором составила 48 км/ч.