Самой быстрой дорогой в апреле в Москве стал Кутузовский проспект

Самой быстрой магистралью в апреле в Москве стал Кутузовский проспект. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter столичного центра организации дорожного движения.

Данные были получены благодаря работе интеллектуальной транспортной системы города. Так, средняя скорость на Кутузовском проспекте в апреле составила 47 км в час, в часы пик - 41. Для сравнения, как сообщили "РГ" в ЦОДД, средняя скорость МКАД - 40 км в час, а в обычное время в будни - до 47 км в час.

Медленнее всех ехало Щелковское шоссе - его средняя скорость 22 км/ч. В список небыстрых также попали Садовое кольцо и Шоссе Энтузиастов - по 23 км/ч.