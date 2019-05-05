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05.05.2019 17:06
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Самой быстрой дорогой в апреле в Москве стал Кутузовский проспект

Текст: Светлана Батова
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Самой быстрой магистралью в апреле в Москве стал Кутузовский проспект. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter столичного центра организации дорожного движения.

Фото: Mercedes-Benz
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Данные были получены благодаря работе интеллектуальной транспортной системы города. Так, средняя скорость на Кутузовском проспекте в апреле составила 47 км в час, в часы пик - 41. Для сравнения, как сообщили "РГ" в ЦОДД, средняя скорость МКАД - 40 км в час, а в обычное время в будни - до 47 км в час.

Медленнее всех ехало Щелковское шоссе - его средняя скорость 22 км/ч. В список небыстрых также попали Садовое кольцо и Шоссе Энтузиастов - по 23 км/ч.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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