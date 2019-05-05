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05.05.2019 07:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дальневосточный фестиваль мидий попал в число лучших в мае

Текст: Александр Филимоненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг лучших и интересных майских гастрономических событий, кулинарных фестивалей и праздников в России составило аналитическое агентство ТурСтат. Учитывались популярность и уникальность мероприятий.

Фото: Наталья Широкова/РГ
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На первом месте в этом месяце "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге. Этот гастрофест состоится 11-12 мая. В программе рыбный рынок со свежей рыбой, сувенирные ряды, конкурсы, генеральская уха из тысячелитрового котла и многое другое.

На втором месте - Российский ресторанный фестиваль, который сейчас проходит в 450 ресторанах 30 городов.

На третьей строчке - дальневосточный фестиваль мидий. Свежих приморских моллюсков можно будет отведать в кафе и ресторанах Приморья, а также соседнего Хабаровска с 16 по 26 мая. Городской праздник "МидияСаммит" пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая.

Также в десятке лучших новооскольская "Фомина яишня" в Белгородской области и павловопосадский "ЯйцеФест" в Подмосковье, праздник хлеба и молока в Калининграде, День калмыцкого чая в Элисте, фестиваль яйца Кукарекино в Сатинке Тамбовской области, Верещагин СырFest в Конакове Тверской области и фестиваль "Кухня Рязанского края".

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