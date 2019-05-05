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05.05.2019 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке в Южном океане

Текст: Инга Бугулова
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Федор Конюхов пересек 55-й градус южной широты в Южном океане и стал первым человеком в истории, прошедшим эту точку на весельной лодке. Сейчас знаменитый путешественник продолжает свою кругосветку и держит курс на мыс Горн - финальную точку первой части плавания.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Федор Конюхов взял курс на Диего-Рамирес

- Сегодня впервые пересек 55 градус южной широты. Можно с уверенностью сказать - на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка, - подчеркнул путешественник в дневнике экспедиции, который ведет на своем официальном сайте.

Также Федор Конюхов рассказал, что ближайшая неделя снова готовит ему погодные сюрпризы - дни сплошь ожидаются штормовые. Буквально накануне ночью "АКРОС" уже столкнулась со стихией. "Ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней ожидаю второйшторм, более мощный и затяжной, 40-50 узлов", - отметил мореплаватель. При этом по прогнозу на 7 мая волны ожидаются под десять метров высотой.

Сейчас путешественник продолжает идти в сторону самых южных островов - Диего-Рамиреc, до которых остается пройти ровно 200 морских миль. До мыса Горн - около 250 морских миль.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Федор Конюхов
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