Президент "Зенита" ответил на вопрос, получит ли Кокорин медаль чемпиона

Президент питерского "Зенита" Александр Медведев отметил, что все игроки клуба, у которых есть право на получение медали за победу в Премьер-лиге, могут на нее рассчитывать. В том числе и Александр Кокорин, с октября прошлого года находящийся в СИЗО.

"Зенитовцы" досрочно оформили чемпионство в субботу благодаря поражению "Локомотива" в выездной встрече с тульским "Арсеналом" (0:2). Накануне на официальном сайте "сине-бело-голубых" появился список из 20 футболистов, которые впервые в карьере стали победителями отечественного первенства. Среди них был и Кокорин.

Александр пропустил старт нынешнего сезона из-за серьезной травмы колена, полученной им весной прошлого года. Вернувшись, он успел провести три матча в Премьер-лиге, после чего стал участником двух драк в центре столицы, из-за которых он, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев содержатся в СИЗО.

В связи с этим резонансным делом до сих пор так и не ясно, останется ли Кокорин в "Зените". Контракт форварда с клубом истекает летом. Вероятно, информация по данному вопросу появится в ближайшее время.