Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Благодаря общенародному референдуму 2014 года жители полуострова определили свое будущее и сегодня полностью интегрировались в состав России. Об этом по итогам пятидневной поездки в Крым заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

- Крым полностью интегрировался в Россию, - констатировал он РИА Новости. - Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах - стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое.

По мнению Макинтаера, нет никаких препятствий тому, что правительство США стало хорошим другом для крымчан и России, пока же его действия безответственны и создают массу неудобств для иностранных туристов.

Ранее американцы после осмотра достопримечательностей полуострова заявили, что буквально влюбились в Крым и даже собираются организовать туры для граждан США, желающих познакомиться с кухней крымских народов и местными экологичными продуктами.

В то же время информацию в американских СМИ о полуострове гости назвали искаженной и тенденциозной.

Напомним, делегация народных дипломатов посетила Крым с пятидневным дружественным визитом, приняв участие в первомайском шествии в Симферополе с транспарантом "Нет НАТО". В составе группы дипломатов 20 человек, в том числе граждане США, Великобритании, Израиля, Швеции и Непала.