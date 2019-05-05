Валерий Гергиев и Мариинский оркестр сыграли два концерта в Тюмени

Из Сургута пасхальный поезд в субботу вечером отправился в Тюмень, и 5 мая в Тюменской филармонии состоялось два концерта - первый в 13.30 был адресован детям (прозвучали "Петя и волк" Сергея Прокофьева и Интродукция и тема для кларнета с оркестром си-бемоль мажор Джоаккино Россини). А в 16 часов была сыграна большая программа, в которую вошли инструментальные и оркестровые сочинения и Вторая симфония Сергея Рахманинова.

В детской программе солировал сам Валерий Гергиев, который выступил не только в роли дирижера, но и в роли чтеца в Симфонической сказке "Петя и волк" Сергея Прокофьева. Сам он заметил, что уже дважды выступал в роли чтеца в этой сказке, но читал ее не для детей. "Я читал ее по-английски в Великобритании и по-русски в Японии. В Тюмени был мой третий выход. Но сегодня мне было читать труднее, потому что скажешь что-нибудь не то и запомнят: все сейчас снимают на телефоны". Между тем, дети в зале были в полном восторге от "Пети и волка", и Гергиев в вступил с ними в диалог: а вы знаете фамилию композитора? А имя композитора? Вам понравилась "кошечка"? В итоге он предложил детям "еще раз послушать кларнет, который озвучивает "кошку" в "Пете и волке", только на этот раз в произведении Россини: Интродукции и теме для кларнета с оркестром си-бемоль мажор. Солировал артист оркестра Никита Ваганов. По словам Гергиева, он в этом году готовится принять участие в Конкурсе Чайковского, где впервые введены номинации "Деревянный духовые" и "Медные духовые": "Будем болеть за наших".

Во второй программе, рассчитанной уже на другую аудиторию, был сыгран Концерт "Лето" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди. В исполнении румынского скрипача, руководителя Камерного оркестра Мюнхенской филармонии и "Страдивари-ансамбля" Мариинского театра Лоренца Настурики-Гершовичи и Евгения Рыжкова (контрабас) прозвучал Большой дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром Джованни Боттезини. А оркестр исполнил свою "коронную" на Пасхальном фестивале Прелюдию к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси и Вторую симфонию Сергея Рахманинова, которая уже звучала в Москве на открытии Московского Пасхального фестиваля в Большом зале консерватории.

По окончании концерта по традиции состоялась встреча Гергиева с журналистами, где он вновь вернулся к темам строительства новых залов и новых культурных центров в регионах России, созданию новых возможностей для молодых музыкантов.

Прямая речь

Валерий Гергиев, худрук Московского Пасхального фестиваля

- Я рад очень, что мы в Тюмени. Вы нас сразу удивили какой-то невероятной погодой: мы подходили к Тюмени с солнечной стороны, было очень тепло. У вас настоящее лето. И, как я увидел на концертах, у вас очень много молодежи. Вчера в Сургуте мы также слышали о том, что дети имеют все возможности показывать свои достижения. Помню, как лет 7-8 назад нам давали концерт ребята из Ханты-Мансийска, как мы слушали их в Органном зале и приглашали затем их к нам в Петербург. Сегодня у нас есть планы по выступлению Тюменского оркестра в Санкт-Петербурге Они уже выступали у нас, и мы будем очень рады, если это получится снова - в следующем сезоне. Вероятно, ближайшие 3-4 года в стране пройдут не под объявленным, но все-таки призывом обогащать культурную жизнь в регионах, отдаленных от Москвы. Мы всерьез взялись уже за Владивосток: у нас там активно работает филиал. Не скажу, что это уже театр лучший в мире, но он намного сильней, чем был 3-4 года назад. Балетная труппа из Владивостока выдерживает многочисленные выступления в Санкт-Петербурге, где публика очень искушенная - и балетная, и оперная. Я отвечаю в целом за все, что там происходит, но это не означает команду - все марш на Восток! Мы понимаем, что очень многие годы, десятилетия картина в стране была слишком искажена: все мы должны были просто выживать, и далеко не все регионы смогли сохранить то, что когда-то было предметом гордости. Сейчас я надеюсь, что процесс развития культуры в регионах будет идти ускоренными шагами. За последние несколько дней я пообщался уже с губернатором в Екатеринбурге: там очень мощные планы по созданию новых концертных залов. В Кемерово будет филиал Мариинского театра. И тут мы за строителями не пойдем: мы должны их подвести к самому лучшему проекту - не только по акустике, но и по другим параметрам он должен отвечать любым современным требованиям. И у нас, и в мире есть опыт, который позволяет судить о том, какие залы наиболее интересно работают в нашем столетии.

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В разговоре с прессой возникла и тема возможности показа оперных и балетных спектаклей в Тюмени. Гергиев ответил:

- Тюмень - это крупный город, он должен быть культурным центром национального значения. Представить, например, немецкие Штутгарт или Эссен без оперного театра трудно. Немцы очень гордятся тем, что у них на каждые 20 километров - театр. Страна у них, конечно, поменьше, чем наша. Я почувствовал размах: часов десять можно ехать без связи. И все это происходит только в Западной Сибири. Тем более, строить залы - необходимо, причем, многое зависит от губернаторов. Мы в Мариинском в 2005-2006 годах сами собрали деньги и построили Концертный зал. Это было смелое решение. Но мы понимали: если мы будем уповать на госбюджет, то первые 3-4 года его будут искать, утверждать, потом еще 2-3 года будут проводить конкурс, искать победителя конкурса, потом он обязательно сделает что-то не так, его заменят. Вот вам первые 10 лет! И ни одного камня еще не появится. Наш сценарий был почти идеальный - собрать средства. Тогда были хорошие годы в российской экономике. И никто не вмешивался. Тот же знаменитый акустик г-н Тойота мог делать все, что считает нужным. Мы консультировались вдвоем по всем вопросам и просто не разрешали строителям или администрации принимать решения, которые могли потенциально исказить акустику. Мы не шли на компромисс ни в чем, вплоть до того, что заставили разрушить то, что было сделано и строить заново, когда строители отклонились от четких инструкций акустика. В Тюмени надо строить хороший театр. Регион все-таки не бедный. И очень многое здесь зависит от губернатора. Я знаю, что руководство страны хорошие идеи поддерживает. Были у меня такие встречи и не раз, которые шли в направлении крупного решения региональных проблем. Мы были в Южно-Сахалинске, там маленький театр, где мы выступали. И идея была создать что-то новое, тем более рядом там Япония, страна великих залов, театров. А у нас такие разговоры часто заканчиваются тем, что приезжают специалисты из Москвы, Петербурга или Новосибирска и предлагают экономные быстрые решения. Ставятся огромные микрофоны. Мы, музыканты, хотим создавать высококлассные проекты, которые останутся через сто лет, как памятник. Наше поколение может оставить такой памятник: какой потрясающий зал! Кто это строил? - Вот в Тюмени был такой главный дирижер, убедил губернатора. Это навсегда остается.

Возникла и тема и развития Хорового общества, которое возглавляет в стране Гергиев.

- Я в свое время ставил вопрос ребром и ругался, даже не выезжал в регионы, где не могли выставить на сцену хор. Мы проезжали мимо и запрашивали для выступления хоры. Это было 4-5 лет назад. Я говорил: вы 50 человек найдете - детский хор для выступления с нами на сцене? Они отвечали: может быть, в следующий раз? Может быть, перенесем? И мы до сих пор не добились вместе с вами, чтобы в каждом регионе пели тысячи детей. Не 50, а тысячи. Я очень люблю Смоленск, там один из лучших соборов в мире, это древний красивый город. Но там не могли нам даже 25 человек выставить. Это был один из самых плохих дней пасхального маршрута на протяжении 18 лет. 25 детей не могли в городе найти. Это было лет 6 тому назад. Там была тогда пересменка в руководстве: один уходил, другой приходил. Зато у музыкального училища отнимали здание - это в городе, где родился Глинка. Я не хочу быть грозой, но это был перебор. Так что я пока энтузиазм чуть-чуть охладил бы, а упорства в нашем деле надо больше. И в нашем Хоровом обществе пока нет команды, которая пошла дальше, чем показать тысячу детей на Олимпиаде. Тогда это была моя идея. Я ее озвучил Владимиру Владимировичу Путину. Он моментально сказал "да". Дети - лучшие граждане любой страны.

Еще один сюжет разговора оказался связанным с неожиданной встречей: в Тюмени работает Люся Гитоева, которая училась вместе с Гергиевым в училище искусств в Орджоникидзе. Возникла тема Владикавказа:

- Мы взялись за филиал Мариинки во Владикавказе в довольно трудные дни. Это было три года назад. Знаменитая филармония тогда была в ужасающем состоянии. Мы бросились тогда останавливать все работы, которые там шли, чтобы не погубить акустику окончательно. И мы восстановили акустику, восстановили оригинальную форму здания. А творчески нам пока не удалось достичь такого высокого уровеня. Сейчас мы приводим в порядок театр. Он был в плачевном состоянии: сырость сплошная - рядом река Терек. Мы проводим там свой фестиваль, привозим лучших певцов, выдающихся артистов, инструменталистов. Это все можно организовать. Но это не заменяет процесс, который должен идти там. Для нас это нормальное явление: Пласидо Доминго, Анна Нетребко. Мы-то привезем кого угодно. Но это не значит, что мы наладили жизнь. Я буду там обязательно в этом году. Просто наш маршрут в Сибирь лишил нас возможности оказаться в рамках Пасхального фестиваля во Владикавказе. Мы пытались всячески, но нам сказали: либо в Томск, либо во Владикавказ. Оба маршрута невозможно успеть, потому что 9 Мая мы обязательно должны быть на Поклонной горе.

Между тем

В понедельник Валерий Гергиев с Мариинским оркестром выступят на заводе "Камаз" в Набережных Челнах.

В Москве 6 мая в Концертном зале Чайковского в 19 часов состоится Гала-концерт участников Хоровой программы. В программе - выступления хоров из Минска, Каунаса, Праги, Лунда (Швеция), Софии, Ньиредьхаза (Венгрия.