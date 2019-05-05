Валерий Гергиев с Мариинским оркестром выступили в Сургуте

Целые сутки пасхальный поезд продвигался из Новосибирска в Сургут. Сегодня в 18.50 по местному времени состав прибыл в нефтяную столицу России, а уже спустя полтора часа начался концерт Мариинского оркестра с Валерием Гергиевым в зале Сургутской филармонии.

В программе - обыгранный уже на Пасхальном фестивале набор из Четвертой "Итальянской" симфонии Феликса Мендельсона и Прелюдии к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, а во втором отделении - музыка Петра Ильича Чайковского. Оркестр исполнил Адажио из балета "Щелкунчик" и Скрипичный концерт ре мажор. По окончании концерта Валерий Гергиев по традиции встретился с журналистами.

Прямая речь

Валерий Гергиев, худрук Московского Пасхального фестиваля:

- Когда мы провели в 2002 году первый Пасхальный фестиваль, ощущение, что он должен разрастаться, возникло стразу. В Москве мы выступали и до первого Пасхального фестиваля, еще в пору Бориса Николаевича Ельцина. После огромного перерыва, в тяжелейшие 90-е годы, мы приехали впервые в Москву (в 1996 году) с концертом, а в 1997-98-м уже привозили и балеты, и оперную музыку: мы стали чувствовать себя постоянными участниками московской музыкально-театральной жизни.

Пасхальный фестиваль стал для нас особой ступенью: во-первых, он с самого начала стал развивать колоссальную благотворительную программу. Мы обратились к руководству Русской Православной церкви, чтобы нам разрешили проводить Звонильную неделю. И сразу на Пасхальном запели колокола Кремля.

Когда первый фестиваль завершился на очень высокой ноте, у всех было ощущение, что родился праздник, который должен расти. И уже в 2003 году мы пошли по регионам: давали "Жизнь за царя" в Костроме, играли "Александра Невского" в Великом Новгороде - мы связывали с городами, в которых появлялись, великие произведения оперной, симфонической, хоровой музыки. На сегодняшний день мы выступили с оркестром, с хором, с солистами, с знаменитыми музыкантами, мировыми именами уже более чем в 60 регионах. Мне и сегодня это кажется серьезным и необходимым делом.

Сургут для нас связан с открытием изумительного театра - Дворца искусств "Нефтяник": это настоящий оперный театр, один из лучших в России, красивейший, технически мощный. А Владимир Леонидович Богданов едва ли не первым из глав крупнейших российских компаний взял на себя такое дело, причем, сделал все на высочайшем уровне. Часто благие намерения заканчиваются тем, что не знают, как их реализовать, поэтому делают залы, многофункциональные комплексы, где с подзвучкой выступает любая группа. Но редко какой зал получает в мире репутацию, если у него нет акустики. Люди моментально понимают, что стоят огромные динамики, которые увеличивают в сотни раз масштаб звучания, а люди почти глохнут от такого звука. Это у нас называется Дворцом культуры.

На самом деле настоящие залы, настоящие театры - это прежде всего великолепный архитектурный замысел и акустика: то, что дает и голосам, и оркестру превратить концерт в нечто волшебное. И в этом смысле Сургут сегодня - один из наиболее перспективных регионов. Мы сейчас выступили в Сургуте уже в третий раз. Мы уже давали здесь "Симона Бокканегру", а год назад исполняли "Фальстафа" - труднейшие оперы Верди, требующие высочайшего класса певцов. У нас также давние, уже дружеские связи с Ханты-Мансийском. С моей точки зрения, наличие нескольких площадок в этом регионе, близость Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска делает возможным проведение здесь большого фестиваля искусств. И мы можем быть активными участниками и активными помощниками в этом.

В России выросло много талантливой молодежи: им тоже надо дать возможность выступать. А люди здесь заслуживают того, чтобы получить фестиваль национального масштаба. У Мариинского театра разрастаются обязанности и ответственность: у нас появился Владивосток, Владикавказ, сейчас мы вовсю готовим к рождению еще один филиал - в Кемерово, где была страшная трагедия. Там будет построен очень значительный комплекс. Во Владивостоке уже есть театр и будет построен мощный культурный комплекс. Так что мы сегодня на пути к решению глобальной, важной государственной задачи: созданию кластеров, связывающих регионы.

Между тем

5 мая музыканты Мариинки будут выступать в Тюмени. Два концерта состоятся в зале Тюменской филармонии, а 6 мая Мариинский оркестр с Гергиевым выступит на заводе "КамАЗ" в Набережных Челнах.

В Москве 6 мая в Концертном зале Чайковского в 19 часов состоится Гала-концерт участников Хоровой программы. В программе выступления хоров из Минска, Каунаса, Праги, Лунда (Швеция), Софии, Ньиредьхазы (Венгрия).