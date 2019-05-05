Рогозин призвал бывшего главкома НАТО "прекратить разжигание русофобии"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на комментарий адмирала армии США Джеймса Ставридиса о якобы необходимости новых санкций против РФ и посоветовал "не обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях".
С американским военным руководитель "Роскосмоса" познакомился в бытность представителем РФ при НАТО в Брюсселе.
"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях", - написал Рогозин в своем Twitter.
В качестве примера продуктивных отношений Рогозин назвал космическое сотрудничество двух стран.
"Посмотри, как поддерживаются и развиваются отношения между НАСА и Роскосмосом в сложных политических условиях. Партнерство между США и Россией важно для всего мира, - написал Рогозин Ставридису. - Ты талантливый военачальник и интеллигентный человек. У тебя и американского политического класса всё еще есть шанс сделать мир лучше".
My friendly advice to you, James, would be the following: it is time to stop inflaming Russophobia and aggravating the situation in our bilateral relations. Look at how the relations between @NASA and @roscosmos are maintained and developed in difficult political conditions. https://t.co/1Kfk3xwo4z— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 мая 2019 г.