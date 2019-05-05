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05.05.2019 14:58
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Рогозин призвал бывшего главкома НАТО "прекратить разжигание русофобии"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на комментарий адмирала армии США Джеймса Ставридиса о якобы необходимости новых санкций против РФ и посоветовал "не обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях".

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С американским военным руководитель "Роскосмоса" познакомился в бытность представителем РФ при НАТО в Брюсселе.

"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях", - написал Рогозин в своем Twitter.

В качестве примера продуктивных отношений Рогозин назвал космическое сотрудничество двух стран.

"Посмотри, как поддерживаются и развиваются отношения между НАСА и Роскосмосом в сложных политических условиях. Партнерство между США и Россией важно для всего мира, - написал Рогозин Ставридису. - Ты талантливый военачальник и интеллигентный человек. У тебя и американского политического класса всё еще есть шанс сделать мир лучше".

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