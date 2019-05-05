СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сообщила Петренко информагентству.

При этом судьба остальных пассажиров остается неизвестной.

Самолет SSJ 100 загорелся при посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Борт следовал из Москвы в Мурманск. По сообщению авиакомпании, лайнер был вынужден вернуться по технической причине. При приземлении он загорелся. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.