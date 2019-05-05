СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Новости

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 05.05.2019
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены 05.05.2019
Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты 05.05.2019
В аэропорту Мурманска отменили рейс в Москву 05.05.2019
В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска 05.05.2019
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево 05.05.2019
В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево 05.05.2019
В Мурманске психологи работают с родными пассажиров аварийного рейса 05.05.2019
После инцидента с самолетом в Шереметьево задержано 72 рейса 05.05.2019
Раненых при возгорании самолета в Шереметьево доставят в НИИ Склифосовского 05.05.2019
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в авиаинциденте в Шереметьево 05.05.2019
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100 05.05.2019
Уникальные кабриолеты выйдут на парад Победы в Петербурге 05.05.2019
В подмосковном МЧС уточнили данные о пострадавших при посадке SSJ-100 05.05.2019
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100 05.05.2019
Гидрометцентр: В Москву придет июльская жара 05.05.2019
Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей 05.05.2019
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами 05.05.2019
Кабмин упростил оформление билетов на поезда для малышей 05.05.2019
Названо самое медленное шоссе Москвы 05.05.2019
В Риме в третий раз прошла акция "Бессмертный полк" 05.05.2019
Затравленная после победы в шоу дочь Алсу продолжит карьеру 05.05.2019
Сборная России по хоккею выиграла Евротур 05.05.2019
В комиссии ГД по этике прокомментировали инцидент с депутатской стрельбой 05.05.2019
Фото: В Калининграде показали фигуры из гигантских китайских фонарей 05.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
05.05.2019 23:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Текст: Иван Пышечкин

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сообщила Петренко информагентству.

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

При этом судьба остальных пассажиров остается неизвестной.

Самолет SSJ 100 загорелся при посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Борт следовал из Москвы в Мурманск. По сообщению авиакомпании, лайнер был вынужден вернуться по технической причине. При приземлении он загорелся. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100
В Шереметьево аварийно сел самолет с загоревшимся двигателем. Видео, фото
Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе