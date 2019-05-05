Видео: 2400-сильный грузовик впечатлил Сеть эффектным дрифтом

Что бы вы сделали, став обладателем эксклюзивного грузовика с двигателем в 2400 л.с., тремя турбинами и максимальным крутящим моментом 5 400 Нм?

Уж точно не стали бы гробить это произведение искусства на стройке или на дорожных работах, а сделали бы его главным героем всяких автошоу. Именно эта мысль и пришла в голову блогерам канала Hoonigan Daily Transmission. Чудовищный грузовик не должен тупо трудиться, как все, он должен пугать, восхищать и завораживать своей мощью, заставляя конкурирующие компании завидовать и конструировать не менее впечатляющие модели.

Для начала штатный каскадер Hoonigan Майк Райан проверил машину экстремальным дрифтом. Слабонервные отошли на безопасное расстояние и включили камеры на смартфонах, а Райан нажал на газ и началось...

Что делает этот грузовик на площадке примерно 60х100 метров, как жжет шины и сколько выхлопа вырабатывает - проще увидеть на видео. Если переселение душ существует и если они могут переселяться в неодушевленные предметы, то кажется совершенно ясным, куда переселилась душа какого-нибудь могучего мамонта, неудержимого в своей ярости трицератопса или какого-нибудь еще допотопного чудовища.