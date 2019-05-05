Видео: в больницу к попавшей в ДТП певице МакSим пришел священник

К певице МакSим, серьезно пострадавшей в ДТП за пределами России и на днях перевезенной в Москву, пришел в больницу священник.

Небольшое видеообращение артистки размещено в интернете.

В нем МакSим слабым голосом благодарит всех за поддержку и выражает радость по поводу того, что вернулась домой. При этом в кадре только священнослужитель и ноги певицы - лица артистки не видно.

В заключение МакSим выражает надежду, что успеет еще обнять всех родных и близких ей людей.

Напомним. 35-летняя Марина Абросимова (настоящее имя) попала в ДТП в конце прошлого месяца по пути в аэропорт. Как позже пояснила сама исполнительница, у ее машины на мокрой дороге лопнуло колесо.