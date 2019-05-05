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05.05.2019 07:55
Рубрика: В мире

Зеленский пообещал ответ на паспортизацию Донбасса

Текст: Сергей Новиков

Владимир Зеленский, победивший на недавних выборах президента Украины, заявил, что его команда готовит ответ на принятое руководством России решение об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем", - заявил Зеленский перед встречей с руководителями фракций в Верховной Раде. Слова политика приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что Зеленский уже говорил, что паспортизация Донбасса "ни на шаг не приближает урегулирование отношений" между Россией и Украиной.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Обстановка на востоке Украины
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