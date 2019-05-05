Зеленский пообещал ответ на паспортизацию Донбасса

Владимир Зеленский, победивший на недавних выборах президента Украины, заявил, что его команда готовит ответ на принятое руководством России решение об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем", - заявил Зеленский перед встречей с руководителями фракций в Верховной Раде. Слова политика приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что Зеленский уже говорил, что паспортизация Донбасса "ни на шаг не приближает урегулирование отношений" между Россией и Украиной.