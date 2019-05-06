"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492

Правление компании "Аэрофлот" приняло решение о выплате компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе рейса Москва - Мурманск, сообщили в компании.

Пассажиры, которым не потребовалась госпитализация получат по одному миллиону рублей. Госпитализированным после катастрофы пассажирам выплатят по два миллиона рублей.

Подать заявление на выплату можно в представительстве "Аэрофлота" в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.

"По пять миллионов рублей будет выплачено родственникам за каждого погибшего пассажира рейса SU1492", - говорится в сообщении.

Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться в компанию "АльфаСтрахование", уточнили в компании.

Выплаты начнутся уже 7 мая 2019 года, отметили в "Аэрофлоте". Компенсации от авиаперевозчика будут выплачены помимо обязательных страховых выплат, предусмотренных по закону.

Авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнил экстренную посадку после взлета и загорелся.

В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.