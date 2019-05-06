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06.05.2019 18:31
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492

Текст: Евгений Гайва

Правление компании "Аэрофлот" приняло решение о выплате компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе рейса Москва - Мурманск, сообщили в компании. 

Пассажиры, которым не потребовалась госпитализация получат по одному миллиону рублей. Госпитализированным после катастрофы пассажирам выплатят по два миллиона рублей. 

Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492

Подать заявление на выплату можно в представительстве "Аэрофлота" в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.

"По пять миллионов рублей будет выплачено родственникам за каждого погибшего пассажира рейса SU1492", - говорится в сообщении. 

Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться в компанию "АльфаСтрахование", уточнили в компании.

Выплаты начнутся уже 7 мая 2019 года, отметили в "Аэрофлоте". Компенсации от авиаперевозчика будут выплачены помимо обязательных страховых выплат, предусмотренных по закону. 

Авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнил экстренную посадку после взлета и загорелся.  

В катастрофе погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Экономика Страхование Компании Авиация "Аэрофлот" Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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