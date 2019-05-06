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06.05.2019 01:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево

Текст: Иван Пышечкин

Авиакатастрофа в аэропорту "Шереметьево" унесла жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа, сообщила журналистам Елена Марковская, представитель Московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте . "Погиб 41 человек", - сказала Марковская. Ранее в ведомстве сообщали о 13 погибших.

Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты

Напомним, самолет "Сухой Суперджет 100" совершал рейс из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Лайнер вылетел из Шереметьево в 18:02. После взлета экипаж сообщил о технических неполадках. Спустя 28 минут SSJ-100 произвел жесткую посадку и загорелся на полосе. Часть пассажиров успела эвакуироваться по спасательному трапу.

Происшествия Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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