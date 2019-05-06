Байден обозвал Трампа клоуном

Бывший вице-президент США Джозеф Байден нелестно отозвался о нынешнем главе Белого дома.

Выступая на мероприятии в субботу, политик отметил, что не пытается соответствовать Дональду Трампу в "игре прозвищ". Но все-таки выберет одно из тех, что "хотел бы дать ему".

"Можно начать с клоуна", - цитирует демократа Газета.Ru.

Вероятно, так политик отреагировал на слова американского президента, который усомнился в его умственных способностях. Провокационное заявление Трампа появилось после того, как Байден заявил о желании баллотироваться в президенты США.