Трамп оскорбил претендента на кресло президента США

Президент США Дональд Трамп оскорбил бывшего вице-президента Джозефа Байдена, заявившего о желании участвовать в предстоящих выборах главы государства.
Нынешний хозяин Белого дома назвал конкурента "Сонный Джо". Но на этом Трамп не остановился. "Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности для того, чтобы провести успешную кампанию", - написал американский лидер в Twitter.
Напомним, о намерении вступить в гонку за президентское кресло 76-летний Байден заявил в четверг утром. Умственные способности соперника Трамп оценивал и раньше. В середине марта 45-й президент США разместил в соцсетях ехидный пост после оговорки Байдена на митинге в штате Делавэр. "У Джо язык завязался узлом. Он был не в состоянии донести очень простую мысль. Привыкайте, еще один индивидуум с низким IQ", - говорится в комментарии.
Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2019 г.