Трамп оскорбил претендента на кресло президента США

Президент США Дональд Трамп оскорбил бывшего вице-президента Джозефа Байдена, заявившего о желании участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Нынешний хозяин Белого дома назвал конкурента "Сонный Джо". Но на этом Трамп не остановился. "Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности для того, чтобы провести успешную кампанию", - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, о намерении вступить в гонку за президентское кресло 76-летний Байден заявил в четверг утром. Умственные способности соперника Трамп оценивал и раньше. В середине марта 45-й президент США разместил в соцсетях ехидный пост после оговорки Байдена на митинге в штате Делавэр. "У Джо язык завязался узлом. Он был не в состоянии донести очень простую мысль. Привыкайте, еще один индивидуум с низким IQ", - говорится в комментарии.