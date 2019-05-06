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06.05.2019 11:35
Рубрика: Видео

Блогеры поставили на машину канализационные люки вместо колес

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

После того, как отчаянные голландские автомобилисты в марте этого года в прямом смысле слова нарезали десяток кругов по льду на дисках от циркулярной пилы, суровые новосибирцы из "Гараж 54" призадумались над симметричным ответом. Чем же эдаким можно удивить автомобильную общественность, не нарушая Уголовный кодекс и закон всемирного тяготения?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ответное решение оказалось пусть и не таким тонким и изящным, как хромванадиевый циркулярный диск, зато недорогим, прочным и износостойким. Четыре канализационных люка с предусмотрительно спиленными ушками были просверлены под болты и установлены взамен зимней резины.

После этого блогеры опробовали новые чугунные колеса на почти целом асфальте, на изношенном асфальте и по грунту. Что вышло - можно увидеть на видеоролике, но, как и предсказывали эксперты, об амортизации пришлось на время эксперимента забыть...

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