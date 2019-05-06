Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Принят Государственной Думой 11 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; N 53, ст. 8494) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 4 после слов "по месту жительства" дополнить словами "(пребывания) или фактического проживания";

б) часть 5 после слов "по месту жительства" дополнить словами "(пребывания) или фактического проживания";

2) часть 1 статьи 5 после слов "об изменении места жительства" дополнить словами "(пребывания) или фактического проживания";

3) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61

Информация о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

Президент Российской Федерации В. Путин