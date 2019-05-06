Китай продолжит переговоры с США, несмотря на заявления Трампа

Пекин продолжит вести торгово-экономические переговоры с Вашингтоном, несмотря на намерение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, очередной раунд пройдет в ближайшее время в Вашингтоне, китайская делегация готовится к предстоящему визиту.

"Мы провели уже 10 раундов консультаций и надеемся на урегулирование этого вопроса совместными усилиями, поскольку это выгодно как Китаю и США, так и всему миру", - отметил Гэн Шуан.

Напомним, несколько дней назад Трамп заявил, что торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно", а потому с 10 мая в силу вступят повышенные тарифы на ряд товаров из КНР. Такая возможность рассматривалась еще в прошлом году, однако Вашингтону и Пекину удалось отложить эту перспективу. В конце 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Этот срок истек 1 марта, однако президент США, довольный на тот момент ходом переговоров, отложил введение повышенных пошлин на неопределенный срок.

После изменения планов Трампа газета The Wall Street Journal сообщила, Китай рассматривает возможность отменить торговые переговоры с США, очередной раунд которых запланирован на 8 мая. Заявление МИД КНР опровергло эти слухи.