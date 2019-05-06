Корабль Dragon подошел к МКС с оборванным кабелем

Американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX приблизился к Международной космической станции с болтающимся снаружи кабелем. На это обратили внимание комментаторы ведущейся в Twitter трансляции полета грузовика.

Специалисты центра управления полетами в Хьюстоне предупредили экипаж МКС о нештатной ситуации, те подтвердили, что видят кабель. В NASA пояснили, что кабель не отделился при старте ракеты-носителя Falcon 9.

На борту станции находятся российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Хуг, Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак.

По мнению специалистов Хьюстона, кабель не должен помешать захвату корабля Dragon манипулятором станции для последующей стыковки. Однако экипажу рекомендовали дать команду на увод корабля от МКС в случае возникновения проблем.