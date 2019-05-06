Корейский "Искандер": что испытала КНДР

Испытанная накануне Северной Кореей ракетная система представляет собой серьезную угрозу США и военным объектам противника, расположенным на Корейском полуострове. Автор портала Military Watch пришел к выводу, что новое тактическое оружие напоминает российские "Искандеры".

Эксперт предположил, что северокорейские военные могли приобрести технологии ракетного комплекса "Искандер" через третью сторону - например, Алжир. В любом случае, говорится в материале, новое оружие представляет собой "существенный шаг вперед в тактических возможностях страны".

Среди преимуществ называется сокращение на 75 процентов времени запуска по сравнению с платформами первого поколения (Хвасон-5 и Хвасон-6, разработанных на базе советской Р-17), более точные системы наведения, улучшенная маневренность, защита от систем ПРО/ПВО. Автор предполагает, что ракеты могут быть со сложной траекторией полета, как и "Искандеры".

Новое оружие портал окрестил "Хвасон-икс". В статье также говорится, что северокорейские "Искандеры" могут иметь гораздо большую дальность полета, поскольку государство не ограничено договором о РСМД. Потенциально под угрозой оказываются также американские военные объекты в Японии. Теоретически, они и так находятся в пределах действия северокорейского ракетного арсенала начиная с 1990-х годов, однако новое оружие куда более точное и маневренное.

Напомним, о новых ракетных запусках КНДР стало известно 4 мая. Местные СМИ распространили сообщение об испытаниях "нового тактического управляемого оружия". Российский эксперт проанализировал сходство испытанных ракет не только с российскими "Искандерами", но и израильскими, китайскими и даже украинскими ракетными системами.