Эксперт: Пхеньян ответил на действия потенциальных противников

Два дня назад Северная Корея произвела запуск нескольких "ракетных систем", что вызвало пристальное внимание и различные комментарии со стороны военных и политических экспертов соседних стран.

Основные вопросы были по поводу того, что именно запустил Пхеньян, что он хочет этим сказать? Являются ли эти запуски нарушениями данного в апреле прошлого года обещания Ким Чен Ына прекратить испытания ракет большой дальности, а также запрета ООН на испытания Севером "ракет с баллистическими технологиями"?

В итоге зарубежные эксперты стали склоняться к мнению, что запреты, скорее всего, нарушены не были, мораторий не нарушен, но эти действия Пхеньяна усиливают напряженность в регионе. Соединенные Штаты высказались сдержанно, заявив, что они по-прежнему готовы вести диалог с КНДР.

По поводу мотивов действий Ким Чен Ына большинство специалистов полагают, что он этими запусками выражает недовольство продолжением давления со стороны США, отсутствием какого-либо прогресса в двусторонних переговорах, а также показывает, что Северная Корея имеет потенциал и намерена укреплять свою обороноспособность.

Вчера официальные СМИ КНДР опубликовали снимки и подробную информацию о произведенных запусках. Согласно распространенным данным, Северная Корея проводила учения, где были задействованы 240-мм, 300-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также "новое тактическое управляемое оружие". На маневрах лично присутствовал Ким Чен Ын, который подчеркнул, что "для обеспечения прочного мира необходимы сильные вооруженные силы", призвав укреплять боевую мощь КНДР.

Впрочем, даже эти заявления и фотографии не прекратили споров по поводу всех обстоятельств учений КНДР. Ряд южнокорейских экспертов, комментируя снимки, отметили, что под видом "нового тактического управляемого оружия" Северная Корея запустила, в том числе, ракеты, которые напоминают знаменитые российские "Искандеры". Если это действительно так, то, значит, появилась дополнительная угроза для Республики Корея (РК), войск США на Корейском полуострове, а также серьезные проблемы для комплексов ПРО Соединенных Штатов в РК, а также южнокорейской ПРО, которую аналоги "Искандеров", скорее всего, смогут без проблем преодолевать.

Мы попросили известного российского эксперта по военной проблематике Корейского полуострова Владимира Хрусталева высказать свое мнение и прокомментировать ситуацию.

"Российская газета": Что же все-таки запустила Северная Корея? Было ли что-то новое, необычное?

Владимир Хрусталев: Исходя из того, что было опубликовано, вполне возможно, что ничего особого нового и не было. Вполне могли быть просто учения с уже испытанным оружием, либо совмещенное мероприятие. На практических стрельбах применялись 240-мм РСЗО, которые давно известны, 300-мм РСЗО, которые впервые были открыто показаны в 2015 году на параде, и некая новая оперативно-тактическая ракета.

"РГ": Вот давайте подробнее поговорим по поводу этой новой ракеты. Потому что именно она вызвала больше всего комментариев и пересудов в Южной Корее, США и других странах. Это было первое испытание данной ракеты?

Хрусталев: Она впервые была продемонстрирована на параде в Пхеньяне в феврале 2018 года. И вот вчера появились фотографии, где она наконец-то запускается.

Но тут следует учитывать, что это мог быть ее далеко не первый полет. В августе 2017 года в КНДР был произведен запуск нескольких ракет, после чего в СМИ КНДР не было публикации материалов об испытаниях или учениях.

Потому так и осталось неясным, что именно тогда запустили. Не исключено, что первый раз эта новая ракета полетела именно тогда - еще в августе 2017 года, а сейчас были очередные запуски.

"РГ": В чем особенности этой ракеты с военно-технической точки зрения и в чем важность в военном плане?

Хрусталев: Это ракета твердотопливная, что сильно сокращает время предстартовой подготовки.

Подобным ракетам нет необходимости долгое время находиться на стартовой позиции, когда они наиболее уязвимы. То есть время на обнаружение-подтверждение-поражение у противника намного меньше! Да и обслуживание твердотопливных ракет требует меньшего количества смежных обеспечивающих машин в составе ракетных формирований по сравнению с теми же жидкотопливными системами.

Все это также увеличивает скрытность, повышает возможность внезапного удара и шансы остаться целыми. Проще говоря, снижается уязвимость в условиях кризиса или уже начавшегося вооруженного конфликта.

"РГ": Эксперты соседних стран спорят по поводу того, была ли ракета баллистической или нет. Говорят о том, что она более продвинута по уровню технологий.

Хрусталев: Если проанализировать заявления военных соседних с Северной Кореей стран, то заметно, что они либо вообще не зафиксировали запусков, либо не относили их к баллистическим.

Это может указывать на то, что ракета может быть не отнесена к тому, что формально считают простыми баллистическими ракетами, когда осуществляется управлением траекторией лишь на активном участке, а дальше система летит по инерции по баллистической кривой. Потому вполне может быть, что эта ракета способна к полетам по более разнообразным и сложным траекториям.

Если же говорить про спор "баллистическая - небаллистическая", то ракеты со сложной траекторией полета Пхеньян обоснованно может не относить к баллистическим. Тут ведь существуют разные системы классификаций, которые варьируются не только от страны к стране, но даже от автора к автору. Ну к тому же КНДР не брала на себя обязательств не испытывать ракеты с дальность до 1000 км. Так что своих обещаний Ким Чен Ын этим запуском не нарушил.

"РГ": В Южной Корее отмечают, что подобные ракеты, скорее всего, означают серьезные проблемы для размещенных у них противоракетных комплексов США THAAD и создаваемой местной системы ПРО. Эту ракету сложнее перехватывать?

Хрусталев: Действительно, полеты по сложным траекториям увеличивают шансы на преодоление ПРО, а также заметно усложняет возможность перехвата ракет теми, кто обороняется.

"РГ": Есть определенные споры по поводу дальности полета новой ракеты. Как вы оцениваете радиус действия новой системы КНДР?

Хрусталев: Сейчас сложно сказать, какая действительно точная дальность у этой ракеты. Тут надо подождать новых деталей по траектории. Если в общем приближении, то все говорит о том, что этой системой КНДР заполнила определенную брешь, которая у нее была в системах до 200 км и более 1000 км. Эта новая система, скорее всего, и действует в промежутке между этими расстояниями. Первые опубликованные южнокорейскими экспертами оценки максимальной дальности - до 500 км. Это как раз то, что нужно КНДР для поражения целей на территории Южной Кореи.

У КНДР есть тяжелые дальнобойные 300-мм РСЗО, работающие на дистанции до 200 км, которые также участвовали в учениях 4 мая. Есть оперативно-тактические твердотопливные ракеты "Хвасон-11" с дальностью примерно 190-220 км, которые явно были вдохновлены советской ракетой от комплекса "Точка". Есть твердотопливные ракеты средней дальности "Пуккыксон-2" с дальностью более 1000 км. А вот в нише между "Хвасон-11", 300-мм РСЗО и "Пуккыксон-2" не было современной системы. А ведь именно эта дальность нужна для уверенного поражения целей на всей территории Южной Кореи. В этом "промежуточном" диапазоне у КНДР есть лишь старые жидкостные "Хвасон-6" со всем комплексом недостатков. Похоже, что северокорейские конструкторы ликвидировали этот пробел.

"РГ": Южнокорейские эксперты говорят, что новая система очень сильно напоминает российскую ракету "Искандер". Сходство действительно есть?

Хрусталев: Я бы сказал, что новая система КНДР является своего рода ответом на южнокорейскую твердотопливную ракету "Хенму-2". По поводу сходства с "Искандерами", я могу сказать, что и южнокорейская "Хенму-2" сильно похожа на "Искандер" и северокорейская. Но обе они еще похожи и на израильскую систему LORA, на китайскую М-20, на проектируемый украинский "Гром” и т.д. Есть определенная технологически-компоновочная "мода” в ракетной технике для конкретных сфер. Это не могло обойти стороной КНДР. Их специалисты наверняка изучали опыт всех остальных систем, отсюда и возможные сходства с самыми разными ракетами значительного количества стран.

"РГ": Для Южной Кореи данные запуски стали неожиданностью. Некоторые политологи говорят про нарушение обещаний со стороны КНДР. Вы ждали, что Пхеньян продолжит работу в этой сфере?

Хрусталев: Это было ожидаемо. Сложно предполагать, что Пхеньян будет спокойно смотреть на то, как его потенциальные противники обзаводятся как новыми средствами первого удара, так и системами противоракетной обороны. Северокорейские генералы не хотят быть заведомо легкой добычей, а потому создали свой ответ на действия соседей. Ответ этот - еще одна ракета в арсенале КНДР, которая технологически более сложная и представляет серьезную угрозу для тех, кто может попытаться атаковать Северную Корею.

А по поводу "нарушения обещаний", я уже сказал: судя по траектории, нынешнюю ракету сложно назвать "классической баллистической", это ракета со сложной траекторией, а потому КНДР вполне может говорить, что ничего не нарушила.

Кроме того, Пхеньян не брал обязательств не испытывать ракеты малой дальности. Заявления Кима о моратории касались ракет большой дальности. Новая система явно не относится к подобным ракетам.