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06.05.2019 08:05
Рубрика: В мире

Эксперт: Пхеньян ответил на действия потенциальных противников

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Два дня назад Северная Корея произвела запуск нескольких "ракетных систем", что вызвало пристальное внимание и различные комментарии со стороны военных и политических экспертов соседних стран.

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Основные вопросы были по поводу того, что именно запустил Пхеньян, что он хочет этим сказать? Являются ли эти запуски нарушениями данного в апреле прошлого года обещания Ким Чен Ына прекратить испытания ракет большой дальности, а также запрета ООН на испытания Севером "ракет с баллистическими технологиями"?

Фото: REUTERS
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В итоге зарубежные эксперты стали склоняться к мнению, что запреты, скорее всего, нарушены не были, мораторий не нарушен, но эти действия Пхеньяна усиливают напряженность в регионе. Соединенные Штаты высказались сдержанно, заявив, что они по-прежнему готовы вести диалог с КНДР.

По поводу мотивов действий Ким Чен Ына большинство специалистов полагают, что он этими запусками выражает недовольство продолжением давления со стороны США, отсутствием какого-либо прогресса в двусторонних переговорах, а также показывает, что Северная Корея имеет потенциал и намерена укреплять свою обороноспособность.

Вчера официальные СМИ КНДР опубликовали снимки и подробную информацию о произведенных запусках. Согласно распространенным данным, Северная Корея проводила учения, где были задействованы 240-мм, 300-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также "новое тактическое управляемое оружие". На маневрах лично присутствовал Ким Чен Ын, который подчеркнул, что "для обеспечения прочного мира необходимы сильные вооруженные силы", призвав укреплять боевую мощь КНДР.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Впрочем, даже эти заявления и фотографии не прекратили споров по поводу всех обстоятельств учений КНДР. Ряд южнокорейских экспертов, комментируя снимки, отметили, что под видом "нового тактического управляемого оружия" Северная Корея запустила, в том числе, ракеты, которые напоминают знаменитые российские "Искандеры". Если это действительно так, то, значит, появилась дополнительная угроза для Республики Корея (РК), войск США на Корейском полуострове, а также серьезные проблемы для комплексов ПРО Соединенных Штатов в РК, а также южнокорейской ПРО, которую аналоги "Искандеров", скорее всего, смогут без проблем преодолевать.

Мы попросили известного российского эксперта по военной проблематике Корейского полуострова Владимира Хрусталева высказать свое мнение и прокомментировать ситуацию.

"Российская газета": Что же все-таки запустила Северная Корея? Было ли что-то новое, необычное?

Владимир Хрусталев: Исходя из того, что было опубликовано, вполне возможно, что ничего особого нового и не было. Вполне могли быть просто учения с уже испытанным оружием, либо совмещенное мероприятие. На практических стрельбах применялись 240-мм РСЗО, которые давно известны, 300-мм РСЗО, которые впервые были открыто показаны в 2015 году на параде, и некая новая оперативно-тактическая ракета.

"РГ": Вот давайте подробнее поговорим по поводу этой новой ракеты. Потому что именно она вызвала больше всего комментариев и пересудов в Южной Корее, США и других странах. Это было первое испытание данной ракеты?

Хрусталев: Она впервые была продемонстрирована на параде в Пхеньяне в феврале 2018 года. И вот вчера появились фотографии, где она наконец-то запускается.

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Но тут следует учитывать, что это мог быть ее далеко не первый полет. В августе 2017 года в КНДР был произведен запуск нескольких ракет, после чего в СМИ КНДР не было публикации материалов об испытаниях или учениях.

Потому так и осталось неясным, что именно тогда запустили. Не исключено, что первый раз эта новая ракета полетела именно тогда - еще в августе 2017 года, а сейчас были очередные запуски.

"РГ": В чем особенности этой ракеты с военно-технической точки зрения и в чем важность в военном плане?

Хрусталев: Это ракета твердотопливная, что сильно сокращает время предстартовой подготовки.

Фото: Idobi/wikimedia.org
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Подобным ракетам нет необходимости долгое время находиться на стартовой позиции, когда они наиболее уязвимы. То есть время на обнаружение-подтверждение-поражение у противника намного меньше! Да и обслуживание твердотопливных ракет требует меньшего количества смежных обеспечивающих машин в составе ракетных формирований по сравнению с теми же жидкотопливными системами.

Все это также увеличивает скрытность, повышает возможность внезапного удара и шансы остаться целыми. Проще говоря, снижается уязвимость в условиях кризиса или уже начавшегося вооруженного конфликта.

"РГ": Эксперты соседних стран спорят по поводу того, была ли ракета баллистической или нет. Говорят о том, что она более продвинута по уровню технологий.

Хрусталев: Если проанализировать заявления военных соседних с Северной Кореей стран, то заметно, что они либо вообще не зафиксировали запусков, либо не относили их к баллистическим.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Это может указывать на то, что ракета может быть не отнесена к тому, что формально считают простыми баллистическими ракетами, когда осуществляется управлением траекторией лишь на активном участке, а дальше система летит по инерции по баллистической кривой. Потому вполне может быть, что эта ракета способна к полетам по более разнообразным и сложным траекториям.

Если же говорить про спор "баллистическая - небаллистическая", то ракеты со сложной траекторией полета Пхеньян обоснованно может не относить к баллистическим. Тут ведь существуют разные системы классификаций, которые варьируются не только от страны к стране, но даже от автора к автору. Ну к тому же КНДР не брала на себя обязательств не испытывать ракеты с дальность до 1000 км. Так что своих обещаний Ким Чен Ын этим запуском не нарушил.

"РГ": В Южной Корее отмечают, что подобные ракеты, скорее всего, означают серьезные проблемы для размещенных у них противоракетных комплексов США THAAD и создаваемой местной системы ПРО. Эту ракету сложнее перехватывать?

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Хрусталев: Действительно, полеты по сложным траекториям увеличивают шансы на преодоление ПРО, а также заметно усложняет возможность перехвата ракет теми, кто обороняется.

"РГ": Есть определенные споры по поводу дальности полета новой ракеты. Как вы оцениваете радиус действия новой системы КНДР?

Хрусталев: Сейчас сложно сказать, какая действительно точная дальность у этой ракеты. Тут надо подождать новых деталей по траектории. Если в общем приближении, то все говорит о том, что этой системой КНДР заполнила определенную брешь, которая у нее была в системах до 200 км и более 1000 км. Эта новая система, скорее всего, и действует в промежутке между этими расстояниями. Первые опубликованные южнокорейскими экспертами оценки максимальной дальности - до 500 км. Это как раз то, что нужно КНДР для поражения целей на территории Южной Кореи.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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У КНДР есть тяжелые дальнобойные 300-мм РСЗО, работающие на дистанции до 200 км, которые также участвовали в учениях 4 мая. Есть оперативно-тактические твердотопливные ракеты "Хвасон-11" с дальностью примерно 190-220 км, которые явно были вдохновлены советской ракетой от комплекса "Точка". Есть твердотопливные ракеты средней дальности "Пуккыксон-2" с дальностью более 1000 км. А вот в нише между "Хвасон-11", 300-мм РСЗО и "Пуккыксон-2" не было современной системы. А ведь именно эта дальность нужна для уверенного поражения целей на всей территории Южной Кореи. В этом "промежуточном" диапазоне у КНДР есть лишь старые жидкостные "Хвасон-6" со всем комплексом недостатков. Похоже, что северокорейские конструкторы ликвидировали этот пробел.

"РГ": Южнокорейские эксперты говорят, что новая система очень сильно напоминает российскую ракету "Искандер". Сходство действительно есть?

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Хрусталев: Я бы сказал, что новая система КНДР является своего рода ответом на южнокорейскую твердотопливную ракету "Хенму-2". По поводу сходства с "Искандерами", я могу сказать, что и  южнокорейская "Хенму-2" сильно похожа на "Искандер" и северокорейская. Но обе они еще похожи и на израильскую систему LORA, на китайскую М-20, на проектируемый украинский "Гром” и т.д. Есть определенная технологически-компоновочная "мода” в ракетной технике для конкретных сфер. Это не могло обойти стороной КНДР. Их специалисты наверняка изучали опыт всех остальных систем, отсюда и возможные сходства с самыми разными ракетами значительного количества стран.

"РГ": Для Южной Кореи данные запуски стали неожиданностью. Некоторые политологи говорят про нарушение обещаний со стороны КНДР. Вы ждали, что Пхеньян продолжит работу в этой сфере?

Хрусталев: Это было ожидаемо. Сложно предполагать, что Пхеньян будет спокойно смотреть на то, как его потенциальные противники обзаводятся как новыми средствами первого удара, так и системами противоракетной обороны. Северокорейские генералы не хотят быть заведомо легкой добычей, а потому создали свой ответ на действия соседей. Ответ этот - еще одна ракета в арсенале КНДР, которая технологически более сложная и представляет серьезную угрозу для тех, кто может попытаться атаковать Северную Корею.

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А по поводу "нарушения обещаний", я уже сказал: судя по траектории, нынешнюю ракету сложно назвать "классической баллистической", это ракета со сложной траекторией, а потому КНДР вполне может говорить, что ничего не нарушила.

Кроме того, Пхеньян не брал обязательств не испытывать ракеты малой дальности. Заявления Кима о моратории касались ракет большой дальности. Новая система явно не относится к подобным ракетам.

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