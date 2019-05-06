Страховые компании не могут самостоятельно устанавливать степень вины участников аварии. Так же, как на основании собственных домыслов они не имеют права снижать выплаты пострадавшим.

К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая интересный иск к страховщику от гражданки Тлюняевой, владелицы автомобиля "БМВ", попавшего в аварию.

Ситуация была следующей. Водитель автомобиля "ВАЗ 2112" развернулся в месте, где такой маневр запрещен, и врезался в проезжавший мимо "БМВ". Приехавшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы оформили ДТП, а заодно привлекли к ответственности обоих водителей. Водителя "ВАЗа" - за нарушение пункта 8.8 Правил дорожного движения, то есть за разворот в неположенном месте. А водителя "БМВ" - за тонировку лобового стекла, а также за управление автомобилем без ОСАГО.

Управление автомобилем без обязательной страховки в принципе не может находиться в причинно-следственной связи с совершением аварии, указал Верховный суд

Тлюняева обратилась к страховщику. Тот оценил ущерб в 750 тысяч рублей и выплатил... 375 тысяч. Хозяйка "БМВ" с этим не согласилась и потребовала от страховщика доплаты. Однако страховщик указал, что согласно представленному административному материалу усматривается обоюдная вина водителей. Документ, определяющий степень вины каждого из них, отсутствует. Поэтому было принято решение о выплате половины суммы.

Автовладелица с этим не согласилась и обратилась в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии обоюдной вины участников ДТП в равной степени, а обязательство по выплате страхового возмещения исполненным. С ним согласился и суд апелляционной инстанции.

Однако Верховный суд не согласился с такими решениями. Он напомнил, что ответственность за причинение вреда наступает тогда, когда есть вред, установлена противоправность действий̆ его причинителя, причинно-следственная связь между такими действиями и возникновением вреда, вина причинителя вреда.

При этом то, что водителей привлекли к административной ответственности, - не повод для возложения на них ответственности также и за ущерб.

Причинно-следственная связь ущерба от аварии и факта тонировки на переднем стекле машины судом не устанавливались. А управление автомобилем без ОСАГО в принципе не может находиться в причинно-следственной связи с совершением аварии, указал Верховный суд.

Он напомнил, что если из документов полиции невозможно установить вину застрахованного или определить степень вины каждого из водителей, то в таком случае страховщики производят выплаты в равных долях от размера ущерба.

При этом получатель имеет право в судебном порядке потребовать взыскания недостающей̆ части страхового возмещения.

Рассматривая такой спор, суд обязан установить степень вины участников ДТП и взыскать со страховщика выплату с учетом этой степени.

Но апелляционный суд, признав всех участников ДТП ответственными за вред, уклонился от установления степени их вины. Поэтому его решение Верховный суд отменил, а дело направил на новое рассмотрение.