Lada Xray Cross разбили на фронтальном краш-тесте. Подробности

"Вседорожный" хэтчбек Lada Xray Cross оказался безопаснее соплатформенных Renault Logan и Sandero, но уступил родственной Lada Vesta. Таковы результаты фронтального краш-теста машины, который провели эксперты "Авторевю".

Методика была стандартной для таких испытаний: автомобиль разогнали до 64 км/ч и направили на деформируемый барьер с перекрытием в 40 процентов. Собственно, поэтому результаты краш-теста можно сравнивать. Lada Xray Cross набрал 13,7 балла, заработав 4 "звезды" ARCAP.

При этом у седана Hyundai Solaris 2017 г.в. было 16 баллов из 16-ти, кроссовера Hyundai Creta - 15,7, седана Lada Vesta - 15,1 и у еще одной популярной "четырехдверки" Volkswagen Polo - 14,3. Остальные машины "бились" хуже. В частности, у универсала Lada Vesta SW Cross - 11,7 балла, у Renault Logan 2005 г.в. - 11,0, у Lada Granta прежнего поколения - 10,7.

После удара Lada Xray Cross заметно деформировался. На днище появились волны, на передней стойке и крыше - заломы, а дверной проем сократился на два сантиметра. В то же время и фронтальные подушки безопасности, и телескопический механизм рулевой колонки, и преднатяжители ремней безопасности прошли проверку на отлично.

"Xray Cross, базирующийся на той же платформе B0, что и Renault Logan, защищает пристегнутых седоков все-таки заметно лучше родственного седана. Подушки безопасности JSS надежно уберегают головы и шеи от травм, а хорошей защите груди способствуют ремни с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия", - отметили коллеги по итогам краш-теста.

Они уточнили, что оценки были снижены за потенциальную травмоопасность рулевой колонки, а также незначительный риск для голеней водителя и переднего пассажира. В то же время кузов хэтчбека эксперты назвали недостаточно прочным по современным меркам безопасности, упомянув для сравнения вышеназванные оценки бестселлеров Hyundai.

Напомним, Lada Xray Cross продается в России с 16-клапанным двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль предлагается в трех комплектациях по цене от 754 900 до 884 900 рублей.

От стандартного хэтчбека он отличается вседорожными атрибутами - с точки зрения дизайна и технической части. У машины развитый пластиковый обвес по кругу, дорожный просвет в 215 мм за счет более длинных пружин, 17-дюймовые колеса, усиленный подрамник, задние дисковые тормоза, а также рейлинги и антенна-плавник на крыше.