Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути

Северный морской путь - российская транспортная артерия, поэтому именно Россия будет обеспечивать его безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

По его словам, хотя ранее глава госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с планами по соединению Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем", эта тема не затрагивалась на переговорах.

"Мы не обсуждали Северный морской путь, это российская национальная транспортная артерия. Мы как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечаем за безопасность функционирования этого маршрута", - отметил глава МИД РФ, напомнив, что Канада точно также отвечает за функционирование Северо-Западного прохода.

Лавров также заверил, что движение иностранных судов проходит и будет проходить в соответствии со всеми международно-правовыми нормами.

Напомним, Северный морской путь является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России, он связывает все порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Перед встречей с Лавровым Помпео обвинил Россию в агрессивном поведении в Арктике из-за того, что Москва обязывает другие страны запрашивать разрешение на прохождение по пути и брать на борт лоцманов.