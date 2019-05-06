В Финляндии началась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео

Новости

Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
Медики рассказали, как на даче уберечь суставы от нагрузки 17:16
На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17 17:14
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа 17:13
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 17:08
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве 17:00
60 россиян отправятся на службу в поисковый батальон в Ленобласти 16:58
В Пензе пожаловались на соцработника, бросившего подарок ветерану 16:47
Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов" 16:42
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево 16:40
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков 16:30
СМИ: Арендованный у "Спартака" Тигиев покинет минское "Динамо" 16:26
В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра 16:24
Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям 16:23
Американский инвестор Майкл Калви остается под домашним арестом 16:13
ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 17:22
Рубрика: Власть

В Финляндии началась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео

Текст: Екатерина Забродина (Рованиеми)

В финском городе Рованиеми, где пройдет министерская встреча стран-участниц Арктического совета, начались двусторонние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. О том, что дипломаты встретятся "на полях" форума, накануне объявили на Смоленской площади и в госдепартаменте.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Прошлым летом Лавров и Помпео также встречались в Финляндии, во время саммита лидеров РФ и США. С тех пор шефы российской и американской дипломатии не проводили полноформатных переговоров. Ожидается, что одной из главных тем их беседы станет политический кризис в Венесуэле, где Вашингтон добивается ухода президента Мадуро, угрожая военной интервенцией в Боливарианскую республику.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Лавров: РФ призывает США отказаться от планов силового смещения Мадуро

Завтра министры продолжат общение уже в многостороннем формате - на сессии Арктического совета. В этот межправительственный региональный форум, основанный в Оттаве в 1996 году, входят восемь стран - РФ, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция и Исландия, в его работе также участвуют сообщества коренных народов Севера. Арктический совет был задуман как площадка для обсуждения вопросов развития, экологии и сохранения культуры региона. По итогам заседания хозяйка встречи Финляндия передаст эстафету двухлетнего председательства Исландии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Финляндия В мире США Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год