В Финляндии началась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео

В финском городе Рованиеми, где пройдет министерская встреча стран-участниц Арктического совета, начались двусторонние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. О том, что дипломаты встретятся "на полях" форума, накануне объявили на Смоленской площади и в госдепартаменте.

Прошлым летом Лавров и Помпео также встречались в Финляндии, во время саммита лидеров РФ и США. С тех пор шефы российской и американской дипломатии не проводили полноформатных переговоров. Ожидается, что одной из главных тем их беседы станет политический кризис в Венесуэле, где Вашингтон добивается ухода президента Мадуро, угрожая военной интервенцией в Боливарианскую республику.

Завтра министры продолжат общение уже в многостороннем формате - на сессии Арктического совета. В этот межправительственный региональный форум, основанный в Оттаве в 1996 году, входят восемь стран - РФ, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция и Исландия, в его работе также участвуют сообщества коренных народов Севера. Арктический совет был задуман как площадка для обсуждения вопросов развития, экологии и сохранения культуры региона. По итогам заседания хозяйка встречи Финляндия передаст эстафету двухлетнего председательства Исландии.