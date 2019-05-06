В Финляндии готовятся к встрече Лаврова и Помпео

Не секрет, что с предыдущими госсекретарями США - Рексом Тиллерсоном и особенно Джоном Керри у российского министра сложились хорошие личные отношения, и шефы дипломатий не упускали любую возможность и любую площадку, чтобы лишний раз пообщаться даже на фоне самых острых кризисов. А вот с экс-директором ЦРУ Помпео контакты до сих пор сводились к минимуму. У них даже не было отдельной встречи даже на площадке Генассамблеи ООН - на Смоленской площади это объяснили "определенной сдержанностью" с американской стороны. Первые и до этого дня единственные переговоры Лаврова и Помпео состоялись в июле прошлого года здесь же, в Финляндии, - попутно с саммитом лидеров РФ и США, проходившем в Хельсинки. Правда, сближения тогда не вышло. Уже через месяц Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, поставив под удар усилия международных посредников по решению иранской ядерной проблемы, а в феврале объявил о выходе из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Накануне предстоящей встречи в Рованиеми, которую, наконец, удалось согласовать, стало известно о полуторачасовом телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным - в обеих столицах его назвали конструктивным. Правда, то время как Трамп писал в Twitter воодушевленные отзывы о беседе с российским президентом, мифический "сговор" с которым опроверг доклад спецпрокурора Мюллера, глава госдепа в не самых дипломатичных выражениях требовал от РФ "убраться из Венесуэлы". Теперь к разногласиям по Сирии, Украине и вопросам разоружения добавился кризис в Боливарианской республике, где США открыто добиваются смены власти. Именно эта тема должна была стать одной из главных на переговорах двух министров. Накануне Сергей Лавров назвал спекуляции Помпео о вмешательстве РФ в дела Венесуэлы "неправдой", а позиции двух стран - "несовместимыми".

Эти позиции сталкиваются и в Арктике - о ней участники Совета будут говорить на сессии во вторник.

"С американцами у нас ситуация двоякая. С одной стороны, несмотря на нынешний кризис в отношениях, нам удалось реализовать в Арктике множество взаимовыгодных проектов, - напомнил в беседе с "РГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Павел Гудев. - Год назад мы договорились о регулировании судоходства в Беринговом проливе, разделяющем Чукотку и Аляску. Там проходит очень много судов, рыболовецких траулеров, и никак нельзя допустить аварий с разливом нефти. Мы также договорились о введении моратория на вылов водных биологических ресурсов в центральной части Северного Ледовитого океана. Так что с Береговой охраной США мы достаточно успешно сотрудничаем. С другой стороны, за последний год на уровне руководства ВМС США и госдепартамента активизировались разговоры о том, что в российской Арктике американцы могут инициировать те или иные мероприятия в рамках программы "Свобода судоходства" (Freedom of Navigation). Например - попытаться без согласования с Москвой провести через акватории Северного морского пути свои военные корабли, как регулярно делают это в Южно-Китайском море, в Ормузском проливе, провоцируя Китай, Иран и многие другие страны - причем, неважно в каких отношениях те состоят с Соединенными Штатами".

Подобные акции осуществлялись американцами даже в отношении союзнической Канады - на маршруте Северо-Западного прохода. Кстати, и россияне, и канадцы отстаивают одинаковый подход в отношении своих национальных транспортных артерий в Арктике. "Но после кризиса 2014 года Оттава не спешит публично демонстрировать солидарность с нами", - отметил собеседник "РГ".

Разобраться в статусе арктических вод, и впрямь, дело непростое - здесь сталкиваются правовые доктрины целых стран. Впрочем, США подводят под них идеологию. И поднимают знамя свободного судоходства в той же Арктике, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, к которой сами до сих пор не присоединились. "Мы настаиваем, что Арктика - это уникальный морской регион, и здесь особую роль играет национальное правовое регулирование, которое сложилось задолго до принятия Конвенции ООН, где Арктика даже не упоминается. Поэтому должен быть соблюден некий баланс, - объясняет Павел Гудев. - Часть акваторий, через которые проходят трассы Северного морского пути, Россия рассматривает как исторические внутренние воды, в то время как США выступают, прежде всего, за интернационализацию арктических проливов - Лаптева, Санникова, Вилькицкого, Шокальского. Мы же не считаем их международными проливами с правом транзитного прохода иностранных судов и кораблей. Россия - самое большое прибрежное арктическое государство с самой протяженной береговой линией, и мы берем на себя ответственность за безопасность, в том числе экологическую, в регионе. Сейчас в отношении Северного морского пути действует разрешительный порядок прохода гражданских судов, в отношении же военных кораблей мы предполагаем, что будет действовать более либеральный - уведомительный порядок прохода. Другое дело, что американцев и такой вариант не устраивает. Так что угроза локального военного инцидента в теории сохраняется, и весь вопрос в том, как мы будем реагировать на возможные провокационные действия американцев".

Как напомнил "РГ" эксперт РСМД, старший преподаватель факультета международных отношений СПБГУ Дмитрий Тулупов, еще в середине 1960-х госдеп и МИД СССР вели на этой почве дипломатические баталии, регулярно обмениваясь нотами протеста. "США уже тогда выражали несогласие с особым режимом администрирования Северного морского пути. Мы же настаивали, что на основании исторических прав можем устанавливать здесь порядок навигации, и американские суда должны следовать общим для всех правилам. Сейчас гипотетическая попытка задержания ледокола американской Береговой охраны силами Северного флота РФ стала бы серьезным инцидентом. Чтобы не допустить подобных конфликтов, нужно как можно скорее возобновить военно-политический диалог между профильными ведомствами двух стран", - уверен эксперт. Правда, этот диалог, способный снять напряженность и недомолвки, буксует вот уже пять лет. Ранее Сергей Лавров констатировал, что регулярные встречи начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета заморожены с 2014 года - по инициативе западных стран.

При этом военные эксперты, опрошенные "РГ", уверены: за разговорами американских адмиралов никакие действия в российской Арктике не последуют, и в обозримом будущем США вряд ли рискнут провести без уведомления свои суда. Хотя бы потому, что у них нет дееспособных тяжелых ледоколов, способных на сопровождение подобных маневров. Между тем Россия обеспечивает надежную лоцманскую и ледовую проводку иностранных кораблей, и ни одна из стран, которые воспользовались Северным морским путем - а только в прошлом году их было более двух десятков, не пыталась оспорить сложившийся порядок.

Кстати

В некоторых вопросах арктической повестки РФ и США все же выступают заодно - например, по Шпицбергену. "Мы считаем, что действия норвежцев, которые установили вокруг архипелага собственные морские зоны, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, не совсем законны. И в Москве, и в Вашингтоне настаивают, что Договор о Шпицбергене 1920 года имеет приоритет над Конвенцией 1982 года и дает его участникам право на равной основе заниматься всеми видами экономической деятельности как на архипелаге, так и в прилежащих акваториях. А морские зоны вокруг архипелага могут быть установлены Осло лишь с согласия других участников Договора 1920 года. Норвежцы же постоянно вводят здесь те или иные запреты. Даже такой простой пример: в советские годы наша археологическая экспедиция регулярно проводила на Шпицбергене научные изыскания, собирала доказательства пребывания и промысловой деятельности там поморов, но теперь Норвегия фактически наложила мораторий на раскопки", - заключил Павел Гудев.