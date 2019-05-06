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06.05.2019 16:23
Рубрика: Легковые авто

Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям

Текст: Андрей Полухин
Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости В сборочном цеху Запорожского автозавода. 1982 год. Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости
В сборочном цеху Запорожского автозавода. 1982 год. Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости

Запорожский автомобилестроительный завод - преемник легендарного предприятия ЗАЗ - будет продан. Причем по частям.

Как сообщает украинский портал Delo со ссылкой на Центральную универсальную товарную биржу, на торги уже выставлены машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус. Общая площадь этих помещений составляет 142,2 тысячи квадратных метров.

Стартовая цена имущества - примерно 420 млн гривен, что по актуальному курсу сопоставимо с суммой 1 млрд 32 млн российских рублей. Об интересе потенциальных покупателей информации пока нет.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Напомним, 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода" сроком на 6 месяцев. В плане - не распродажа завода, а сохранение существующих рабочих мест и даже создание новых. Конечная цель - восстановить производство автомобилей и сделать завод платежеспособным.

Как отмечает сайт Autoconsulting, среди названных цехов нет основных производственных мощностей - только вспомогательные. Но благодаря им завод и работал бесперебойно. Сможет ли он функционировать после продажи важных цехов - вопрос. Впрочем, возможно, расчет сделан на профильного инвестора, который намерен заняться именно выпуском машин.

В свое время ЗАЗ прославился благодаря различным моделям бюджетных "Запорожцев" и "Таврии". Однако с 2017 года производство легковых автомобилей здесь не велось. В его цехах - едва ли не в штучном режиме - собирали только перелицованные китайские автобусы и корейские тракторы.

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