"Ливерпулю" нужно совершить чудо, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов

Во вторник вечером на стадионе "Энфилд" в английском Ливерпуле определится первый финалист Лиги чемпионов. Практически наверняка им станет испанская "Барселона", но местные болельщики и футболисты надеются на чудо.

Котировки букмекеров безжалостны к хозяевам. Вероятность выхода "Ливерпуля" в финал оценивается как ничтожная - 1 к 12. Шансы, что в главном матче турнира сыграет "Барса", составляют 1 к 1,04. С учетом первого полуфинала, где каталонцы растерзали "красных" 3:0, а Лионель Месси забил два мяча, ничего другого можно было и не ждать. После вылета из Лиги чемпионов "Реала", "ПСЖ", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Баварии" в турнире, по сути, остался один фаворит. Почти никто из экспертов не сомневается, что именно в этой паре определится будущий победитель, тогда как участникам второго полуфинала, "Аяксу" и "Тоттенхэму", трофей не "светит".

Рассуждая логически, так оно и есть. "Барселона" объективно сильнее всех остальных оставшихся претендентов. На ее стороне к тому же опыт и, что главное, фигура Лионеля Месси. Аргентинец вновь показывает фантастический футбол, и трудно представить кого-то другого обладателем "Золотого мяча" по итогам 2019 года. Если раньше Лео был лишь одним из бриллиантов в каталонской короне, пусть и самым ярким, то сейчас он проявляет себя действительно как настоящий лидер, который ведет за собой остальных. Нынешняя "Барселона" с Месси и без него - две разные команды, в чем мы неоднократно могли убедиться по матчам чемпионата Испании, где Лионелю периодически дают отдохнуть.

- Когда говорят, что "они не пройдут дальше", это злит меня. Люди списали нас со счетов, и в такой ситуации нам всегда удается проявить характер и совершить камбэк. В футболе все возможно, особенно если это Лига чемпионов на "Энфилде". Мы жаждем показать всем, что способны на что-то особенное, - всегда острый на язык защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен накануне матча порадовал английскую прессу такими вот заявлениями.

Отчасти хорват прав. В этой Лиге чемпионов чудесных камбэков действительно произошло немало. А "Энфилд" - точно совершенно особенное место. "Ливерпуль" ведь неслучайно именно дома почти безупречен. 13 домашних матчей подряд в Лиге чемпионов "красные" не знают поражений, а из 12 последних поединков плей-офф главного еврокубка "Ливер" уступил всего в одном. Такая статистика имеет вполне рациональное объяснение. Трибуны "Энфилда" расположены вплотную к полю - с первых рядов игроков можно чуть ли не потрогать. При этом публика здесь максимально требовательная и отлично понимающая футбол. На любой эпизод, будь это рядовое единоборство в центре поля или вынос мяча в аут, десятки тысяч людей реагируют мгновенно. Играть здесь спустя рукава хозяевам просто невозможно, а поющие трибуны дают такую энергию, что мурашки бегут по коже.

"Барселона" на своих домашних матчах такой атмосферы лишена. "Камп Ноу" поражает размерами, но обилие туристов, пришедших поглазеть на живого Месси и сделать пару селфи для соцсетей, лишает действо страсти и напоминает скорее театр. Так что в эмоциональном плане преимущество сегодня будет у "Ливерпуля". И обитатели "Энфилда", без сомнений, сделают все, чтобы чудо произошло. Но на беду "красных", его нынешний соперник меньше всего склонен к тому, чтобы задрожать даже в такой сложной обстановке. Тем более когда "Ливерпулю" не помогут его главные звезды. Как выяснилось вчера, из-за повреждений матч с "Барсой" пропустят Салах и Фирмино. Что еще больше снижает шансы хозяев.

В первом матче "Барселона" победила 3:0, и букмекеры не сомневаются, что у англичан почти нет шансов отыграться

Добавьте к этому и голод каталонцев до побед. В последний раз "Барселона" брала Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, когда побила в финале "Ювентус". После чего три года подряд наблюдала со стороны, как с "ушастой" чашей исполняли победные танцы футболисты мадридского "Реала". Большего удара по самолюбию для каталонцев придумать сложно. Извечному сопернику "сине-гранатовые" ответили уверенной победой во внутреннем чемпионате. С учетом того, что финал этой Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, пусть и на стадионе другого местного клуба, "Атлетико", месть может быть особенно эффектной.