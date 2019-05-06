МАЗ начал принимать заказы на конкурента "Газели"

Гамма Минского автозавода пополнилась легкими коммерческими автомобилями (LCV) - цельнометаллическим фургоном МАЗ-3650-22 и микроавтобусом МАЗ-281-040. Новинки выходят на местный рынок, они уже появились на официальном сайте завода.

Автомобили являются перелицованными версиями китайской JAC Sunray, схожесть с Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения случайна - у них нет ни одной общей детали. Видимо, дизайном немецкого аналога вдохновлялись в бюро JAC Motors.

Переговоры по сборке моделей на заводе "Брестмаш" (входит в состав МАЗа) велись с 2016 года, при этом изначально выпускать китайскую "ГАЗель" планировалось с первой половины 2018 года. Пока фургоны и микроавтобусы МАЗ собирают по крупноузловому методу, но в дальнейшем планируется увеличить их локализацию.

В октябре прошлого года пресс-служба марки МАЗ заявляла о том, что "после локализации МАЗ начнет выпускать оригинальный микроавтобус МАЗ, который будет выделяться качественными компонентами, доступной ценой и гарантированным сервисным обслуживанием".

МАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) ещё в июле 2018 года. Первые экземпляры новых коммерческих автомобилей МАЗ были собраны в конце того же года. По классу легкие коммерческие "мазовские" модели из Беларуси конкурируют с "ГАЗелью Next" - бестселлером российского рынка LCV. Правила ОТТС действуют на весь Таможенный союз. В Беларуси и на Украине уже принимают заявки на приобретение новинок. Экспорт в нашу страну также запланирован.

Как сообщает белорусское издание ABW.by, пока МАЗ собрал всего 15 фургонов и 35 микроавтобусов. Мощности автозавода позволяют выпускать до 2000 автомобилей в год. В перспективе должны появиться фургон и 14-местный пассажирский микроавтобус с укороченной колесной базой. Также на базе фургона разрабатывается модель скорой помощи класса "C".

Цельнометаллический фургон МАЗ-3650 относится к категории N2, микроавтобус МАЗ-281 относится к категории М2. Длина, ширина, высота машин одинаковая - 6000, 2100 и 2800 мм соответственно. Колесная база - 3570 мм. Снаряженная масса - 2620 кг, грузоподъемность - 1430 кг.

Фургон оснащен кондиционером, круиз-контролем, парктроником, электростеклоподъемниками, электроприводом зеркал, центральным замком, МР3-магнитолой. Не считая водителя салон микроавтобуса вмещает 16 пассажиров, оборудован сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон - как это реализовано на "ГАЗели Next". В базовое исполнение микроавтобуса входит: кондиционер, круиз-контроль, АБС, аудиосистема, электростеклоподъемники и электрозеркала, центральный замок, задний парктроник, система "ЭРА-ГЛОНАСС".

Фургон МАЗ-3650 и микроавтобус МАЗ-281 оснащаются турбодизелем JAC-HFC4DE1-1D (Евро-5) объемом 2,8 литра и мощностью 149,5 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой JAC-LC6T32. По ходовой части у МАЗа спереди независимая пружинная подвеска, а сзади зависимая рессорная. Ведущими являются задние колеса. Кузов имеет несущую конструкцию.

Для сравнения: "ГАЗель Next" оснащается бензиновыми двигателями УМЗ Evotech 2.7, 120 л.с., дизельными Cummins ISF 2.8, 149 л.с., а также битопливными моторами (модификация УМЗ Evotech). Двигатели работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Спереди независимая двухрычажная пружинная подвеска, а сзади подвеска с новым подрессорником и креплением амортизаторов к поперечине рамы. Кузов имеет рамную конструкцию.

Цены на "мазовские" легкие коммерческие автомобили для самой Беларуси пока не объявлены, но на украинском рынке за микроавтобус МАЗ просят 992 187 гривен (2,4 млн рублей). "ГАЗель Next" в Беларуси предлагается от 41 385 местных рублей за фургон и от 53 132 рублей за микроавтобус (около 1 300 000 и 1 668 000 российских рублей).