ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных

К 2050 году на Земле могут исчезнуть от 500 тысяч до миллиона видов животных. Об этом говорится в специальном докладе ООН, сообщает Business Insider. Постоянно растущее количество фактов свидетельствует о том, что планета находится в стадии шестого массового вымирания.

Как говорят эксперты, мировая фауна находится под "биологическим уничтожением", а нынешний эпизод массового вымирания оказался гораздо более разрушительным, чем считалось ранее. Уже сегодня 75 процентов суши, 40 процентов океанов и половина рек демонстрируют серьезные последствия деградации из-за деятельности человека. С 1980 года уровень антропогенных выбросов удвоился, что привело к глобальному повышению температуры как минимум на 0,7 градуса Цельсия.

Примерно 40 процентов видов насекомых в мире находятся на грани исчезновения. Исследование 2019 года показало, что общая масса всех насекомых на планете уменьшается на 2,5 процента в год. Если эта тенденция сохранится, через 100 лет на Земле вообще может не остаться никаких насекомых.

Всего через каких-то 30 лет наша планета будет разорена безудержным потреблением и загрязнением окружающей среды, бьют в набат ученые. Доклад ООН на 1800 страницах объединяет исследования из более чем 15 тысяч научных статей и научных публикаций, и он надеется предоставить мировым лидерам рецепты того, как остановить нависшую над нами катастрофу. Однако прислушаются ли политики к словам ученых, пока большой вопрос.