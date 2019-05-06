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6 мая 2019 г.

Постановление губернатора Мурманской области от 6 мая 2019 года № 59-ПГ "Об объявлении траура на территории Мурманской области"

Дата подписания 6 мая 2019 г.
Опубликован 6 мая 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

В результате трагических событий, произошедших 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево с авиалайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", имеются многочисленные жертвы.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя родным близким, постановляю:

1. Объявить 6, 7 и 8 мая 2019 года днями траура в Мурманской области.

2. В дни траура на всей территории Мурманской области приспустить государственные флаги Российской Федерации и Мурманской области.

3. Рекомендовать организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры на территории Мурманской области отменить в дни траура развлекательные мероприятия и передачи.

Врио губернатора Мурманской области А.Чибис

 

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