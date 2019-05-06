В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

В Мурманской области начался трехдневный траур по погибшим при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщает правительство региона, по решению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, 6, 7 и 8 мая в Заполярье отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях будут приспущены государственные флаги.

Напомним, в результате авиапроисшествия погиб 41 человек. Пять пассажиров госпитализированы с термоингаляционными травмами и ожогами. Еще 14 человек лечатся амбулаторно.

Всего на борту лайнера, летевшего из Москвы в Мурманск, находились 78 человек.