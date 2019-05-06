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06.05.2019 10:53
Рубрика: Легковые авто

На службу в полицию ОАЭ заступил очень редкий и дорогой суперкар

Текст: Евгений Костин

Автопарк полиции столицы Арабских Эмиратов пополнился новой машиной - суперкаром Lykan HyperSport от компании W Motors. Есть повод гордиться: компания была основана в Ливане, но потом переехала в ОАЭ, то есть это первый отечественный автомобиль такого уровня, заступивший на пост полицейского в Абу-Даби.

Стоит отметить, что Lykan HyperSport появился у полиции Абу-Даби несколько лет назад, но всё это время арабские стражи порядка присматривались к автомобилю и только сейчас выдали ему свою форму.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Lykan HyperSport получил форменную ливрею полицейского и проблесковые маячки. Суперкар оснащается 750-сильной твин-турбо "шестёркой" объёмом 3.7 литра и разгоняется до 100 км/ч за 2.8 секунды. Тираж автомобиля был ограничен семью экземплярами, каждый из которых оценивался минимум в 3.4 миллиона долларов.

Напомним, что после прекращения сборки Lykan, W Motors представила преемника, модель Fenyr SuperSport, которая получила 900-сильный турбомотор, позволяющий разгоняться с места до сотни за 2.7 секунды. Цена на Fenyr была заметно ниже - 2 миллиона долларов, а всё потому, что тираж оказался почти в четыре раза больше и составил 25 штук.

Да, Lykan HyperSport - это уровень, но автопарк полиции Дубая впечатляет ещё больше: Audi R8, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, BMW M6, Bugatti Veyron, Ferrari FF, Ford Mustang, Lamborghini Aventador, McLaren MP4-12C, Mercedes-Benz G-Class от Brabus.

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