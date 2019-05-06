Названа дата выхода фильма "Курск" в российский прокат

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму-катастрофе " Курск " продюсера Люка Бессона. Напомним, что фильм впервые показали на кинофестивале в Торонто в прошлом году, а в России его приобрела кинопрокатная компания "Экспонента Фильм". Запрос от нее на получение прокатного удостоверения был впервые направлен 10 апреля 2019 года, а 30 апреля Министерство Культуры Российской Федерации подписало его.

6 мая представители прокатчика официально заявили, что зрители увидят экшн-драму на больших экранах 27 июня 2019 года и что это - хороший повод вспомнить важное историческое событие нашей страны накануне годовщины трагедии, которая состоится 12 августа 2020 года.

"Мы очень рады, что выпускаем данный фильм, так как события, о которых идет речь в картине, очень важны для нашей страны. Более молодое поколение сможет сходить в кино и ещё раз убедиться, что наша страна богата настоящими героями, о которых всегда надо помнить", - говорит Юлия Муравова, генеральный директор компании "Экспонента Фильм".

В релизе компании говорится, что "создатели с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей".

Сюжет фильма основан на романе "Время умирать" (2002) Роберта Мура. Один из продюсеров картины Люк Бессон ("Пятый элемент", "Валериан и город тысячи планет", "Такси", "Перевозчик: Наследие", "Заложница", "Леон"). Режиссер-постановщик: Томас Винтерберг ("Торжество", "Охота", "Субмарино"). Автор сценария: Роберт Родат ("Спасти рядового Райана", "Патриот"). Главные роли в фильме сыграли Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс. Также в картине сыграна последняя роль Микаэля Нюквиста ("Девушка с татуировкой дракона", "Миссия невыполнима: протокол Фантом")