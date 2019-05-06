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06.05.2019 17:13
Рубрика: Легковые авто

Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Американское издание Consumer Reports (ежемесячный журнал некоммерческой организации Consumers Union - Союз потребителей США) обнародовало рейтинг мультимедийных систем ведущих автопроизводителей. В исследовании, составленном на основе опроса свыше 60 000 реальных владельцев, проставлены отдельные оценки качеству навигационного блока, аудиосистемы, функции приема звонков и общему удобству управления.

Главный вывод - в наибольшей мере своими мультимедиа довольны владельцы автомобилей Tesla. Их устраивает и эргономика сенсорного экрана, и звук фирменной магнитолы, и навигационный софт, и удобство разговора по телефону по алгоритму Hands Free. Общий уровень удовлетворенности клиентов мультимедиа Tesla IVI составил в итоге 86%.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Почти такой же любовью пользуются у клиентов медиацентры автомобилей BMW - второе место рейтинга с уровнем одобрения 80%. Здесь клиенты оценили возможность подключения к сервисам Apple CarPlay и Android Auto по беспроводной связи, удобство осуществления звонков и управление жестами (управлять рядом функций автомобиля при помощи определенных движений руки). Например, система может принять или отклонить входящий вызов при помощи указания пальцем или взмаха руки, или изменить громкость, распознав вращательное движение указательного пальца.

"Бронза" у мультимедийных центров компании Genesis, которые получили свои 75% одобрения за интуитивно понятное управление, хорошую эргономику, а также за наличие в списке опций отдельных блоков мультимедиа для пассажиров второго ряда.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В десятку лучших вошли мультимедийные блоки Ford и Lincoln (73%), FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, RAM - 72%), Porsche (69%), Volkswagen (68%), BMW (без функции управления жестами - 68%), Audi (68%) и Cadillac (67%)

Интересно, что лишь середнячком рейтинга оказалась популярная система Sensus Touch от Volvo (уровень одобрения - 63%)

А на самой последней строчке "хит-парада" оказались мультимедийные блоки автомобилей Lexus (46%), которые участники исследования раскритиковали за крайне неудобный алгоритм работы "тачпада" Remote Touchpad.

"Неудобными" мультимедиа эксперты сочли также системы Toyota (58%), Honda (56%),  Acura (55%), Subaru (55%), Jaguar и Land Rover (54%), Alfa Romeo (54%) и Mazda (53%).

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#автомобили